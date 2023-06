Promenade Samuel-De Champlain: la table citoyenne pousse pour la phase IV

Le récent abandon du volet autoroutier du 3e lien constitue une raison supplémentaire d’entamer rapidement la phase IV de la Promenade Samuel-De-Champlain, estime la Table citoyenne Littoral Est (TCLE) qui organise une manifestation à ce sujet samedi.

Le rassemblement aura lieu ce samedi 10 juin à partir de 11h30 à l’intersection des boulevards Sainte-Anne et François-de-Laval.

« Le contexte est propice maintenant pour aller de l’avant [avec la phase IV] étant donné que le volet autoroutier du 3e lien a été abandonné. Le gouvernement refusait de parler de la conversion de l’autoroute parce qu’il planifiait, peut-être, une sortie du 3e lien vers l’autoroute Dufferin-Montmorency. Maintenant que ce n’est plus le cas, on pense que ça peut être tout à fait propice », a soutenu Patrick Albert, vice-président de la TCLE.

Selon ce dernier, le but de la manifestation de samedi est de demander au gouvernement du Québec d’entamer « dès maintenant les travaux pour la transformation de l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain et la réalisation de la phase IV de la Promenade Samuel-De Champlain ».

Un « bijou de la région »

Convaincu que la phase IV « va de toutes façons se faire », M. Albert a insisté pour dire que les citoyens de l’est de la Ville ont le droit de bénéficier d’un aménagement aussi beau que ce qui a été fait à l’ouest au cours des dernières années.

« On ne veut pas des passerelles au-dessus d’une autoroute. On veut une promenade linéaire comme ça s’est fait dans l’est, a-t-il laissé tomber. On veut que ça devienne un milieu de vie intéressant pour les citoyens et les touristes. La baie de Beauport est un bijou de la région qui est très peu connu et utilisé ».

D’autre part, lors de la manifestation de samedi, une « courte période commémorative » se déroulera en mémoire des victimes de l’autoroute Dufferin-Montmorency, a-t-on fait savoir. La configuration de la sortie François-de-Laval est tristement réputée pour son côté accidentogène.