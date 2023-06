Intelligence d'affaires: la fondatrice d’Un fauteuil pour deux crée le confort dont elle a manqué, enfant

Petite, Nancy Ricard était abonnée aux déménagements. Et à la pauvreté. D’un appartement à l’autre, même inconfort, mêmes murs tristes.

«J’ai découvert le confort chez des amis, puis j’ai eu ce goût d’être bien et de rendre les gens heureux autour de moi. J’ai vu l’importance du cocon, qui fait la différence dans l’harmonie intérieure», dit la fondatrice d’Un fauteuil pour deux.

Son magasin de meubles et accessoires haut de gamme et les décors qu’elle conçoit avec son équipe de designers intérieurs sont classés comme du luxe. À première vue, cela peut paraître frivole. Mais dans le parcours de Nancy, c’est porteur de sens.

Elle rêve d’être missionnaire, un jour, et ça lui paraît contradictoire avec son univers actuel. Mais tout est lié, lui ont dit son parrain et sa marraine: dans les deux cas, il s’agit d’aider les gens à se sentir bien.

Décrocher et persévérer

À 12 ans, Nancy travaillait déjà. Elle sollicitait des rendez-vous pour des représentants qui vendaient des aspirateurs Filter Queen. Son patron pensait qu’elle avait quatre ans de plus. Elle a décroché de l’école, puis a loué son premier appartement avant sa majorité. À cette étape, elle est devenue barmaid au Dagobert sur la Grande-Allée à Québec. Et elle a repris ses études pour terminer son secondaire, puis a enchaîné avec un cours en design intérieur.

Après avoir travaillé à l’aménagement de cuisines, elle a poursuivi dans un magasin de meubles, où la patronne était souvent absente. C’est Nancy qui gérait tout, même les oublis liés aux absences. Une expérience qui lui a permis d’apprendre et de comprendre qu’elle avait toutes les compétences pour ouvrir son propre magasin.

Un fauteuil pour deux a ouvert au printemps 1999 dans le secteur du Vieux-Port de Québec et s’est bâti une réputation petit à petit. Quelques années plus tard, le local de 950 pieds carrés est devenu trop petit. En 2016, Nancy Ricard a pris le risque d’ouvrir un magasin dix fois plus grand, boulevard Laurier.

Malchance, la vente de son immeuble du Vieux-Port a échoué et l’entrepreneure a dû soutenir deux lieux pendant quelques années.

«J’aurais pu faire faillite. Mais je suis allée à la banque. Je leur ai dit que nous étions dans le même bateau, mais qu’une seule personne pouvait sauver la mise: moi. J’ai négocié un délai de paiement. J’ai payé mes dettes et aujourd’hui, je peux respirer», raconte-t-elle.

Photo Stevens LeBlanc

Nancy est aujourd’hui copropriétaire de son entreprise avec sa fille Charlie, designer elle aussi. Ensemble, elles rêvent de faire davantage de projets commerciaux dans lesquels la créativité peut s’éclater, même avec des budgets plus serrés. Elles souhaitent aussi plus de projets hors de leur ville, la distance n’ayant plus d’importance. Visiter une fois les lieux à créer, c’est tout ce qu’il faut...

«Je sens les gens, et on dirait que je comprends ce qu’il leur faut. Ça ne m’est pas arrivé de vraiment me tromper. Des fois, on modifie un projet pour le coût, mais, à la base, ils aiment.»

EN RAFALE

Entreprendre, c’est...? «Croire à un projet en lien avec notre mission et nos valeurs, puis y aller à fond et s’entourer de la bonne équipe.»

Qui t'inspire? «Josée Fiset, cofondatrice de Première Moisson. Pour sa sérénité, sa simplicité et sa très grande élégance. Elle a quelque chose de très fort et de délicat à la fois.»

Si tu pouvais changer une chose, ce serait? «Que les gens soient plus doux les uns envers les autres.»