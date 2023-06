Rebel Wilson lance un label de musique

Rebel Wilson a créé sa propre maison de disques avec Warner Music.

La star de Pitch Perfect sera à la tête de Rebellionaire. Le but de cette nouvelle entité est de sortir des bandes originales pour les comédies musicales dans le cadre de son programme de bourses d'études.

« Remplacez le B de “billionaire” (milliardaire) et par un R, vous aurez Rebellionaire », a plaisanté l'actrice dans un entretien avec Deadline.

La première sortie du nouveau label sera la bande originale de The Deb, qui était à l'origine une comédie musicale écrite par Hannah Reilly. La comédie musicale a été soumise à la Rebel Wilson Comedy Commission en 2022 et a obtenu la première place.

Rebel Wilson a révélé que la bande originale comporterait des ballades, des chansons a capella, des chansons pop et des « éléments hip-hop ». Elle a ajouté : « Elle contient des paroles piquantes, notamment une chanson intitulée F**k My Life. »

Rebel Wilson a lancé la bourse en 2019 pour donner aux jeunes scénaristes l'occasion d'être encadrées par ses soins et de faire progresser leur carrière dans l'industrie. Les lauréates reçoivent une commission d'écriture dramatique de 15 000 dollars ainsi que la possibilité de passer un an à l'Australian Theatre for Young People.

« En gros, une personne gagne le prix et je l'encadre pendant un an », a expliqué la star de Senior Year. « Et dans le cadre de ce programme, ils doivent présenter un spectacle, l'écrire et, je l'espère, le terminer avant la fin de l'année. »

The Deb suit trois filles dont la vie est bouleversée après que l'une d'entre elles a été renvoyée d'une école huppée vers une ville en pleine cambrousse. Le tournage de The Deb devrait débuter en octobre dans la région rurale de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.