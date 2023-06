Redécouvrez Montréal en jeu et en art avec Été du studio Impossible

Commençons par les hommages : avec son jeu Été, le studio Impossible fait partie de la prestigieuse sélection de Day of the Devs : Summer Game Fest Edition 2023, lequel sera disponible sur la plateforme Stream début 2024.

Été, c’est le jeu du directeur créatif Lazlo Bonin chez Impossible qui vous fera visiter Montréal en tant que peintre en devenir.

Celui-ci recrée des quartiers iconiques de Montréal que le joueur explore et colorie.

« Découvrez les merveilles de la ville en peignant l’environnement des différents quartiers, tissez de nouveaux liens d’amitié au sein de la communauté artistique locale et créez vos œuvres uniques inspirées par vos expéditions », écrit le communiqué.

« Nous sommes heureux de pouvoir enfin partager notre vision des magnifiques étés montréalais avec le reste du monde, et de faire ainsi voyager les joueurs de partout jusqu'au Québec, raconte Lazlo Bonin, directeur créatif. Été est un jeu qui est né de notre amour pour le flânage urbain et de notre émerveillement pour la beauté au quotidien, et on espère qu'il saura vous charmer tout autant ! »

Fonctionnalités :

Fonctionnalités :

Ravivez la couleur de l’environnement à l’aide de l’aquarelle afin d’en révéler ses secrets. Exploration: Flânez librement dans les espaces ouverts de la ville et débloquez de nouveaux quartiers au fil de votre aventure.

Flânez librement dans les espaces ouverts de la ville et débloquez de nouveaux quartiers au fil de votre aventure. Histoire: Faites la rencontre de collègues artistes et venez-leur en aide dans une histoire entièrement enregistrée en français québécois.

Faites la rencontre de collègues artistes et venez-leur en aide dans une histoire entièrement enregistrée en français québécois. Album: Récoltez des étampes pour votre album en peignant de nouveaux objets lors de vos expéditions.

Récoltez des étampes pour votre album en peignant de nouveaux objets lors de vos expéditions. Chevalet: Créez des œuvres uniques en plaçant librement vos étampes sur vos toiles.

Créez des œuvres uniques en plaçant librement vos étampes sur vos toiles. Casse-tête: Peignez des toiles originales commandées par les habitants de la ville.

Peignez des toiles originales commandées par les habitants de la ville. Relaxant: Sans violence, ni pression, ni échec possible; profitez de l’été à votre rythme !

Configuration minimale requise :

Système d'exploitation : Windows 10

Vidéo : carte graphique dédiée

Stockage : 10 Go d'espace disque disponible

Bande-annonce