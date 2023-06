Rory McIlroy presse le groupe des meneurs et Corey Conners à l’Omnium canadien

TORONTO – Après un départ plutôt lent, Rory McIlroy s’est mis en marche à l’Omnium canadien. Auteur d’une carte de 67 (-5), il s’est approché du groupe des meneurs sur le parcours d’Oakdale.

Le double champion en titre cherche à devenir le premier golfeur depuis Steve Stricker, en 2011, à gagner le tournoi trois fois d’affilée. Sticker avait dominé la Classique John Deere de 2009 à 2011.

Dans l’histoire du circuit de la PGA qui remonte à 1968, seul Tiger Woods a remporté quatre fois de suite le même titre. Il l’avait fait de 2005 à 2008 à l’Invitation Buick (son commanditaire!) et à l’Invitation Bay Hill, de 2000 à 2003.

Avec un dossier cumulatif de -6 (71-67), le Nord-Irlandais accuse un retard de trois coups sur le Chinois Carl Yuan. Celui-ci effectue un 21e départ en carrière cette semaine alors qu’il a résisté au couperet une 8e fois. Une fois, celui qui est issu du circuit Korn Ferry a réussi à percer le top 25.

À la chasse

En pleine partie de chasse avec 36 trous à jouer, McIlroy croit en ses chances pour continuer de grimper au tableau et ravir la tête durant les rondes finales, d’autant plus que la pluie a attendri le parcours et que les prévisions météo sont favorables.

«Je suis très satisfait de mon rendement dans ces deux premières rondes», a indiqué celui qui a été distrait et très occupé par la nouvelle qui a secoué le monde du golf, mardi.

«Je suis à l'aise dans ma position au tableau. J’ai terminé en force sur ce deuxième neuf, a souligné celui qui a joué 32 (-4) sur le retour. Mon jeu de fer est meilleur qu’en ronde initiale, mon jeu court aussi. Et depuis les tertres, je suis parvenu à garder la balle en jeu. C’était une solide ronde.»

Conners dans le coup

Il y a huit ans qu’un Canadien n’a pas tôt fait de se démarquer lors des deux premières rondes de l’Omnium canadien. En 2015, David Hearn figurait au troisième échelon à l’aube du week-end. Il avait finalement terminé au même rang.

Avec un score de -8, Corey Conners se trouve en deuxième position à égalité avec les Anglais Aaran Rai et Tyrrell Hatton ainsi que le Taïwanais C.T. Pan.

L’Ontarien de 31 ans s’est donc remis sur les rails après une contre-performance à Muirfield Village lors du tournoi Memorial la semaine dernière.

Il y a trois semaines, Conners s’était démarqué lors du Championnat de la PGA d’Amérique à Oak Hill. En position similaire, il n’avait toutefois pas effectué le travail.

«Cette expérience m’a beaucoup appris. Je suis beaucoup plus calme cette semaine. Mon jeu est bon. Je suis en mesure de m’élancer avec liberté et confiance. Il faut savoir avoir du plaisir», a signalé l’auteur d’une deuxième carte de 69 (-3).

Unique représentant du Québec dans le contingent de 21 golfeurs canadiens, Étienne Papineau n’a pas résisté au couperet avec des rondes de 73 et 72. Avec son dossier de +1, il l'a raté par deux coups.