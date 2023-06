Un deuxième acheteur des Sénateurs retire son offre par frustration

Seulement deux acheteurs potentiels des Sénateurs d’Ottawa seraient toujours dans la course, puisque le milliardaire Steve Apostolopoulos aurait retiré son offre en raison du processus tatillon.

Selon le journaliste du quotidien «Ottawa Sun» Bruce Garrioch, le Torontois est celui qui était prêt à offrir le plus gros chèque – plus de 1 milliard $ –, mais avec les négociations qui trainent en longueur, il aurait décidé de passer à un autre appel.

Les circonstances du départ d’Apostolopoulos sont floues, mais des rumeurs faisaient état qu'il aurait exigé une clause de sortie d'un an, ce qui n'aurait pas plu aux encanteurs. Or, Garrioch a rapporté qu'il ne s'agissait que de bruits de couloirs et qu'aucune mesure du genre n'a véritablement été une possibilité.

En mai, le groupe mené par l’acteur Ryan Reynolds avait aussi décidé de ne pas poursuivre après qu’une période de négociations exclusive lui eut été refusée.

Ainsi, le propriétaire minoritaire du Canadien de Montréal Michael Andlauer et les frères Jeffrey et Michael Kimel seraient les deux principaux candidats. Leurs offres pour les Sénateurs seraient sous la barre du milliard de dollars.

Toujours selon le média ottavien, le groupe du producteur Neko Sparks serait sous-financé et ses chances d’être choisi par la firme Galatioto Sports Partners et la famille Melnyk seraient minces.

La concession de la Ligue nationale de hockey est en vente depuis le 7 novembre dernier.