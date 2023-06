Un grand historien

Photo Stevens Leblanc

Celui qui a consacré une grande partie de sa vie au pont de Québec et à son histoire, Michel L’Hébreux, est décédé le 23 mai dernier, à l’Hôtel-Dieu de Lévis, il venait d’avoir 76 ans. Il a occupé pendant 30 ans le poste de directeur dans plusieurs écoles de la Rive-Sud, du côté de Saint-Nicolas, Charny et Saint-Jean-Chrysostome. Il était aussi l’un des membres fondateurs du Comité pour la sauvegarde et la mise en valeur du pont de Québec, en 1987, et président-fondateur de la Société d’histoire de Saint-Romuald, qu’il a dirigée pendant 24 ans (1992 à 2016). Les membres de la famille recevront vos condoléances au Complexe Claude Marcoux, du 1845 boulevard Guillaume-Couture, à Lévis, secteur Saint-Romuald, ce soir de 19 h à 22 h ainsi que demain samedi de 9 h à 11 h, suivies du service religieux qui sera célébré en l’église de Saint-Romuald.

Plus de 140 500 $ pour l’Hôtel-Dieu de Lévis

Le 12e RAID Banque Nationale, présenté le 27 mai au parc de l’Anse-Tibbits au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, a permis d’amasser 140 500 $ qui seront investis dans l’achat d’équipements afin d’augmenter significativement le nombre de chirurgies et d’examens en clinique externe réalisés sur le territoire de Lévis. Pour Simon Ledoux, vice-président particuliers – Est du Québec – Banque Nationale, le RAID est une belle façon de promouvoir l’activité physique tout en s’engageant auprès de la collectivité. Olivier Blais-Ampleman et son équipe d’Ampleman – Financière Banque Nationale ont remporté les titres de participant (4000 $) et équipe (8700 $) ayant amassé le plus de dons. Sur la photo : les membres du comité organisateur, de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, du CISSS-CA et les partenaires en titre et présentateurs.

Changement de garde

La Société du patrimoine urbain de Québec (SPUQ) et l’îlot des Palais annonce l’arrivée de l’historien Alex Tremblay Lamarche à titre de nouveau directeur général. M. Lamarche est fort d’une expérience en gestion d’organisme culturel, en communications et en affaires publiques qu’il a développée à titre de président de la Société historique de Québec depuis 2018, de responsable des communications aux éditions du Septentrion de 2019 à 2022 et de conseiller en affaires publiques chez Vivre en Ville entre 2022 et 2023. Il succède à Marie-Dominic Labelle qui a occupé ces fonctions pendant 30 ans.

Profits historiques

La soirée Au cœur de vos passions, événement philanthropique phare au profit de la Fondation IUCPQ, tenue le 26 mai dernier au Manège militaire Voltigeurs de Québec, a rassemblé près de 600 personnes sous la coprésidence d’honneur de Rosie Caputo, vice-présidente régionale, services financiers à l’entreprise, direction du Québec chez RBC Banque Royale ; Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe ; et Marcel Curodeau, président de MEDIAL Services-Conseils SST. Cette 20e présentation a permis d’amasser la somme historique de 850 000 $ de profits nets afin de soutenir les projets prioritaires de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Langevin, Québecor ; Daniel Vermette, Groupe Santé Expert ; Me Jean M. Gagné, président du CA – Fondation IUCPQ ; Rosie Caputo ; Marcel Curodeau, Josée Giguère, directrice générale Fondation IUCPQ ; Martin Cousineau, Florence Gravel, GBV Avocats. Absent de la photo : M. Jean Quenneville, Rio Tinto.

Anniversaires

Francine Raymond (photo), chanteuse québécoise (Souvenirs retrouvés), 67 ans... Natalie Portman, actrice d’origine israélienne (Star Wars), 42 ans... Martine Francke, comédienne, 58 ans... Alexis Martin, acteur, auteur, dramaturge, scénariste, animateur et metteur en scène québécois, 59 ans... Johnny Depp, acteur américain (Pirates des Caraïbes), 60 ans... Michael J. Fox, acteur canadien (natif d’Edmonton), 62 ans.

Disparus

Le 9 juin 2018 : John McKenzie (photo), 80 ans, ailier droit de la LNH (Boston de 1965 à 1972) et de l’AMH pendant 7 saisons... 2019 : Fabien Lacaf, 65 ans, dessinateur français de bande dessinée... 2017 : Adam West, 88 ans, acteur américain connu pour son rôle culte dans la série télévisée Batman... 2015 : James Last, 86 ans, compositeur et chef d’orchestre allemand qui a vendu des millions d’albums au cours de sa carrière qui s’est étendue sur 50 ans... 2013 : Iain Menzies Banks, 59 ans, écrivain écossais qui publie ses romans sous le nom de Iain Banks... 2013 : Bruno Bartoletti, 87 ans, chef d’orchestre italien... 2011 : Claude Léveillée, 78 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2010 : Bobby Kromm, 82 ans, ancien entraîneur-chef des Red Wings de Detroit (LNH) et des Jets de Winnipeg (AMH)... 2005 : Jean-Alain Tremblay, 53 ans, romancier et écrivain québécois... 1996 : Aimé Major, 72 ans, chanteur québécois.