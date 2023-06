Une vague d’amour déferle sur Gilles Courteau

À son dernier tour de piste, Gilles Courteau a été submergé par une véritable vague d’amour à l’occasion des Assises qui se déroulent dans sa ville d’adoption à Sherbrooke.

Après la soirée d’intronisation des nouveaux membres du Temple de la renommée, jeudi où il a reçu une chaleureuse ovation, l’ancien commissaire de la LHJMQ a eu droit à une soirée hommage, vendredi, en présence de près de 150 convives.

« Je ne me souviens pas d’avoir été applaudi comme ça dans un aréna, a-t-il raconté avec le sourire. Ces marques d’affectation me touchent beaucoup. Pour la soirée hommage, j’ai eu le privilège d’inviter des gens qui ont été importants au cours de ma carrière, en plus de ma femme, mes enfants et des employés de la ligue. Ça met le couvercle sur une association de plus de 47 ans. »

Charlie Henry, Normand Brousseau, Conrad Chapdeleine, Michel Bergeron et l’ancien premier ministre Jean Charest comptaient notamment parmi les invités de l’ancien commissaire.

L’esprit en paix

La décision des membres de la LHJMQ de renommer le trophée remis aux champions des séries éliminatoires a aussi beaucoup touché Courteau.

« C’est une belle marque d’appréciation et un bel honneur. J’ai aussi grandement apprécié que le commissaire Cecchini me donne l’opportunité de présenter le trophée Gilles-Courteau. Ce fut un très beau moment. »

Intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ, Alain Vigneault était très heureux de l’hommage rendu à Courteau. « J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour Gilles. J’ai une belle pensée pour lui. »

Courteau quitte d’ailleurs l’esprit en paix.

« Je pars avec un très solide sentiment accompli, a-t-il affirmé. La maison est en ordre. La LHJMQ est une belle entreprise privée avec des propriétaires de grande renommée et des passionnés qui me rendent fier. La qualité des propriétaires permet d’offrir un encadrement de grande qualité aux joueurs. »

La décision à prendre

Avec le recul, Courteau est toujours convaincu qu’il a pris la bonne décision en remettant sa démission.

« Je suis déçu d’avoir terminé mon association avec la ligue sur une démission, mais c’était la décision à prendre et je suis très à l’aise. J’ai demeuré en contact avec le Bureau du commissaire et je suis disponible quand ils souhaitent obtenir des conseils. Je n’ai pas passé toutes ces années avec la LHJMQ pour laisser aller le bateau. »

Courteau devait initialement partir à la retraite le 31 mai 2024, mais sa longue association s’est terminée abruptement le 5 mars 2023, au moment où la tempête reliée au scandale des initiations dans le monde du hockey était à son comble. Les pressions politiques étaient alors très fortes.

Les Remparts confiants pour le repêchage

Même s’ils ne possèdent pas de choix de première ronde, les Remparts estiment pouvoir sélectionner un joueur qui deviendra une pièce importante de leur équipe.

Les Remparts parleront au 35e rang, samedi, lors du repêchage de la LHJMQ qui se déroulera au Palais des sports.

« De façon réaliste, on pense que notre premier choix se retrouvera dans notre top 6 des attaquants ou notre top 4 des défenseurs à moyen terme, a affirmé le recruteur en chef des Diables rouges Marc Chamard. On ne choisira pas un gars dominant comme Caleb Desnoyers [il sera choisi au premier rang par Moncton] et il aura besoin de millage, mais on pense qu’il pourra s’affirmer à compter de janvier. C’est possible qu’il ne soit pas prêt en septembre, mais on pense beaucoup en termes de développement. »

« Des 30 joueurs de 16 ans qui ont évolué dans la LHJMQ cette année, il y en a 10 ou 12 qui étaient à leur place, de poursuivre Chamard. Un gars comme Maxim Massé à Chicoutimi s’est amélioré parce qu’il était dans le top 6 et jouait en avantage numérique, mais ce n’est pas le cas de tous. Ce n’est pas mauvais de débuter la saison dans le M18AAA et de faire le saut en janvier. » Massé a tellement bien fait qu’il a été choisi recrue par excellence au pays.

Pas de mouvement à prévoir

Chamard ne s’attend pas à ce que son patron Patrick Roy bouge pour s’avancer au repêchage.

« À moins d’une grosse surprise, je ne m’attends pas à ça. Avec l’échange de Charle Truchon à Rimouski, on se retrouve avec deux choix de troisième ou quatrième ronde, ce qui n’est pas mauvais. »

Directeur général adjoint en plus de son rôle de recruteur en chef, Chamard est heureux de la transaction qui a envoyé Truchon à Rimouski. « C’est une transaction qui est gagnante pour les deux équipes. Sa valeur aurait pu être plus élevée lors de la période de transactions des Fêtes, mais on voulait rentrer un choix dès cette année et des choix pour 2024 nous intéressaient moins. Simon Maltais sera un bon arrière défensif et il nous a déjà dit qu’il veut aider nos jeunes. »

Chamard a fait le voyage à Kamloops avec les autres recruteurs de l’équipe, ce qui leur a permis de finaliser la préparation pour le repêchage.

« Merci à Jacques [Tanguay] et à Patrick [Roy] qui ont amené tous les recruteurs à la Coupe Memorial pour qu’on puisse tenir notre rencontre finale. Malgré le long parcours en séries éliminatoires, nous n’avons rien manqué. Patrick était présent aujourd’hui [vendredi] pour nos rencontres et il était très impliqué. »

Par ailleurs, les Remparts ont cédé, vendredi, l’arrière Samuel Lachance aux Olympiques de Gatineau obtenant en retour le défenseur Antoine Michaud.