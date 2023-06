William Stanback prêt à alimenter le spectacle

Nouvel entraîneur-chef, nouveau propriétaire, nouveau quart-arrière, mais c’est une figure déjà connue des Alouettes, le porteur de ballon William Stanback, qui pourrait bien voler le spectacle, samedi soir au stade Percival-Molson, lors de l’ouverture de la saison du club montréalais.

L’organisation des Alouettes promet déjà une soirée festive aux partisans en rassemblant France D’Amour et 2Frères, pour l’avant-match, et le groupe Our Lady Peace à la mi-temps, mais c’est ce qui se passera sur le terrain face au Rouge et Noir d’Ottawa qui fera foi de tout pour les joueurs et les mordus de football.

«Tout le monde dans l’équipe a le sang qui bout dans les veines, a illustré Stanback, lorsque rencontré près du vestiaire des Alouettes, vendredi, au Stade olympique. Nous savons que nous affrontons des adversaires coriaces.»

Le demi offensif ignorait cette statistique, mais Ottawa a remporté 10 de ses 11 dernières parties à Montréal. Devant ce fait, Stanback n’a pu que réaffirmer sa détermination.

«Personnellement, je suis tellement excité de me sentir à 100% pour débuter la saison, après la blessure dévastatrice que j’ai subie l’an dernier, a témoigné l’Américain, qui avait été limité à cinq matchs en 2022 après avoir été touché à la cheville gauche dès la première joute. Je suis confiant et prêt à faire voyager le ballon.»

Stanback, qui avait dû subir une intervention chirurgicale l’été dernier avant de revenir au jeu en octobre, a perdu une dizaine de livres pendant la saison morte.

«Je sens que je vais être un meilleur porteur de ballon avec un poids se situant entre 228 et 232 livres, j’ai mis beaucoup d’emphase là-dessus, a-t-il dit. Et avec mon expérience, tout devient plus lent autour de moi, je suis meilleur pour lire le jeu.»

Une chimie avec Fajardo

Le porteur de ballon a bon espoir de donner des maux de tête aux adversaires en compagnie du quart-arrière Cody Fajardo.

«Cody s’est beaucoup auto-critiqué pour son jeu l’an dernier [avec les Roughriders de la Saskatchewan], mais je crois qu’il va redonner vie à sa carrière ici à Montréal, a-t-il émis. Je vais tout faire ce que je peux pour l’aider à y arriver, je veux qu’il se sente en sécurité avec moi sur le terrain.»

Martin Chevalier / JdeM

«Nous ne sommes pas gênés de dire que nos porteurs de ballon et notre ligne offensive font partie des forces de notre équipe, a pour sa part commenté l’entraîneur-chef Jason Maas, à la veille du match. Nous avons des jeux dans notre arsenal qui visent à en bénéficier et nous pouvons nous adapter pendant un match. Il faut gérer le tout au moment d’appeler les jeux à l’attaque. Particulièrement pour la première partie d’une saison, il y a de l’inconnu, il faut savoir réagir sur le moment.»

Un peu plus léger

À sa cinquième saison dans la LCF, Stanback pourrait profiter de ce match contre le Rouge et Noir pour un atteindre un nouveau plateau, lui qui n’a besoin que de 84 verges au sol pour atteindre les 3000 en carrière.

«Pour moi, ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe, a toutefois noté Stanback. Je vais simplement jouer mon match, m’imposer physiquement et si ça paie [au niveau des statistiques], tant mieux. L’objectif est d’aider l’équipe à gagner.»

Au fil des jeux, les partisans encourageront Stanback, Fajardo et leurs coéquipiers dans une ambiance qui promet. Quelque 10 000 serviettes seront d’ailleurs offertes aux premiers arrivés au stade Percival-Molson.

«Les gars sont excités de jouer devant nos partisans et je le suis aussi, a résumé Maas. Le fait de représenter Montréal et le Québec est important, on veut le démontrer en jouant avec passion et en étant là les uns pour les autres.»