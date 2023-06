La Caisse de dépôt mise 125 millions $ pour innover à l'ère du travail à distance

Après 17 années à autofinancer la croissance leur entreprise technologique, les cofondateurs de GSoft ont reçu la semaine dernière 125 M$ de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour faire des acquisitions.

«On a des milliers de clients dans une centaine de pays, alors pour nous, aller chercher des produits complémentaires à notre offre et créer de la valeur pour nos clients a beaucoup de sens aujourd’hui», raconte le président de GSoft, Simon de Baene.

GSoft a fait ses premiers pas dans les services en 2006 et a commencé à développer ses propres logiciels trois ans plus tard. Parmi ses produits phares, ShareGate, une solution de gestion dans Microsoft 365, utilisée par des professionnels des TI pour réaliser la transformation numérique des entreprises, et Officevibe, conçu pour favoriser la performance, l’engagement et la reconnaissance des équipes.

Un parcours rare

Le parcours de GSoft est une exception dans l’univers de la techno: autofinancer le développement de produits pendant une aussi longue période, passer de 0 à 400 employés et connaître un succès international est très rare.

«Quand on offrait des services au début, on facturait des heures. On se payait un salaire très bas et on mettait tout l’excédent en banque, sachant que ça servirait un jour. On a encore un reçu de caisse Desjardins avec 1 M$ dans le compte de banque!» sourit l’entrepreneur, heureux d’avoir été discipliné.

L’argent a été investi ensuite dans la création de ShareGate, le premier produit, et ainsi de suite. La CDPQ se joint à l’actionnariat alors que GSoft est en excellente santé financière.

«Ça va nous donner encore plus de moyens pour nos ambitions, entrevoit Simon de Baene. Et je suis content qu’on ne m’ait jamais donné d’argent quand j’avais 20 ans et que je venais de fonder GSoft! À 20 ans, je ne connaissais rien. À 37 ans, on sait ce qu’on fait et on a bien tiré notre épingle du jeu pendant 17 ans.»

Rehausser l’expérience-employé

Les acquisitions visées par GSoft viseront à offrir davantage de produits permettant de rehausser l’expérience-employé dans les entreprises. Récemment, GSoft a mis la main du Didacte à Québec, spécialisée dans la gestion des formations à l’interne. La transformation du monde du travail entraînée par la pandémie représente un beau potentiel aux yeux de M. de Baene.

«C’est comme si le monde du travail s’était réinitialisé et qu’on avait fait un voyage dans le temps de 15 à 20 ans devant. Pour nous, c’est une opportunité d’innover et de profiter de ce moment pour amener GSoft à un autre niveau avec la Caisse», dit l’entrepreneur.

GSoft devient un peu le laboratoire pour expérimenter toutes les solutions permettant de bonifier l’expérience-employé dans le cadre du travail à distance. L’entreprise avait inauguré de beaux espaces de bureau trois mois avant la pandémie, qui l’a amenée à devenir une entreprise «distribuée», donc avec des employés partout au pays. Renommée pour sa culture, GSoft a dû s’adapter à une nouvelle réalité.

«On a réussi à demeurer une entreprise qui soulève les passions. On se rassemble deux ou trois fois par année», raconte Simon de Baene, pour qui les gens et les projets doivent désormais être au centre de l’attention.