À 100 ans, Françoise Sullivan crée toujours

Née le 10 juin 1923, Françoise Sullivan célèbre ses 100 ans aujourd’hui. De nombreux événements sont prévus tout au long de l’année pour souligner le centenaire de la sculpteuse, danseuse, chorégraphe et peintre reconnue partout dans le monde. Le Journal a pu s’entretenir avec la grande dame au vernissage de sa nouvelle exposition, à la Galerie Simon Blais.

Elle est l’une des figures marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada et l’unique signataire encore vivante du manifeste du Refus global, publié par les automatistes en août 1948 (signé par 16 artistes québécois, ce manifeste avant-gardiste remettait en cause les valeurs traditionnelles du Québec et encourageait l’ouverture à la pensée internationale).

L’œuvre de Françoise Sullivan a bouleversé plusieurs décennies durant son siècle d’existence.

100 ans de plaisir

«J’ai eu du plaisir toute ma vie», explique en riant l’artiste qui a toujours une lueur rebelle dans le fond des yeux. «Chaque période de ma vie était une recherche et la peinture est la discipline qui est restée avec moi le plus longtemps, poursuit-elle. S’il me reste une œuvre à faire dans ma vie, c’est en peinture. Je voudrais en faire qui soient meilleures que tout ce que j’ai fait. J’ai toujours le désir de m’améliorer.» La preuve que cette discipline ne l’a jamais quittée : Françoise Sullivan a tenu à concevoir une entière collection de toiles pour nourrir l’exposition-hommage qui lui sera consacrée au Musée des beaux-arts de Montréal, du 31 octobre 2023 au 18 février 2024.

Pourquoi lui était-il important de présenter de nouvelles créations pour l’occasion? «Parce que je suis capable de le faire!» répond-elle du tac au tac, en s’esclaffant.

Celle qui travaille encore dans son atelier chaque jour continue de peindre des tableaux «assez grands, de 6 pieds» et d’exercer son métier avec la même passion.

Françoise Sullivan ne s’étonne pas, d’ailleurs, d’être une artiste toujours active à son âge.

«On mesure le temps par les siècles», explique celle qui a été enseignante au département des Beaux-Arts de l’Université Concordia pendant plus de 30 ans.

«Quand on étudie l’histoire, chaque siècle présente une différente raison d’être. Les différentes périodes de mon siècle ont été marquées par la guerre. Chaque dizaine d’années, il semblait se passer quelque chose de particulier dans les arts. Cela a aussi témoigné d’une façon de vivre. C’est assez intéressant quand on récapitule et qu’on regarde tout cela de là où je suis rendue.»

Envie de remuer les choses

Les chorégraphies, sculptures, peintures et œuvres conceptuelles de Françoise Sullivan ont été présentées dans les plus grands musées du Canada, des États-Unis et de l’Europe au cours de sa prolifique carrière.

On lui a décerné de nombreuses distinctions, dont le prix Paul-Émile Borduas en 1987 et celui du Gouverneur général du Canada.

Elle est aussi membre de l’Ordre de Montréal (2017), de l’Ordre du Québec (2002) et de l’Ordre du Canada, en plus de détenir plusieurs doctorats honoris causa (Université York, UQAM, McGill et UdeM sous peu).

Du haut de ses cent ans, elle peut aussi célébrer cette année le 75e anniversaire de ce fameux Refus global, dont l’essence aura teinté l’entièreté de son œuvre et de sa vie.

«C’est encore marquant. Je pense que c’était nécessaire. C’était bien d’en faire partie et de vouloir remuer les choses, d’aider à ce que tout le monde, ensemble, on remue les choses», explique-t-elle.

Françoise Sullivan estime avoir «fait sa petite part dans le monde» et s’être laissé porter par ce vent de rébellion tout au long de sa carrière. «Je crois avoir remué les choses dans chaque discipline que j’ai touchée. J’ai encore envie de remuer les choses», insiste-t-elle.

C’est ce que fait Françoise Sullivan en exposant, pour l’une des premières fois, ses œuvres au pastel à la Galerie Simon Blais de Montréal (galerie qui la représente depuis 2005).

Pastels 1996-2004 dévoile une cinquantaine de pastels, inédits pour la plupart, créés par l’artiste à son retour de Grèce, en 1996.

Françoise Sullivan y partage les murs avec la jeune – et talentueuse – peintre, Josiane Lanthier.

Quel serait donc le meilleur conseil que la doyenne pourrait donner à une créatrice débutant dans le métier?

«Que c’est sérieux. Que ce qu’elle met dans son travail peut être important. Pas nécessairement, mais si elle arrive à le rendre important, elle en retirera une grande satisfaction.»