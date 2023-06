« À deux sur mon paddle board » : un roman d'amour ensoleillé qui aborde aussi les troubles anxieux chez les jeunes

Pour son quatrième roman – et son premier aux Éditions de la Bagnole –, la journaliste, chroniqueuse et romancière Anne-Marie Lobbe aborde des thèmes chers aux ados – l’amour et l’amitié. Mais au fil d’une comédie romantique ensoleillée, qui met en vedette une activité nautique de plus en plus populaire, la planche debout à pagaie, elle aborde aussi un sujet plus difficile et encore tabou : les troubles anxieux généralisés.

Rita ne sait plus trop ce qu’elle veut après avoir terminé une première année d’université plutôt décevante et devant une recrudescence de son anxiété généralisée. Elle projette de se détendre tout l’été dans un mini-chalet.

La jeune femme s’imagine qu’elle va passer l’été à rire et boire du vin orange avec sa meilleure amie, Mackenzie. Mais cette dernière lui a joué un petit tour en les inscrivant toutes les deux à un cours de paddle board.

Une nouvelle activité qui entraînera de nombreuses péripéties et des découvertes intéressantes. Anne-Marie Lobbe, dans ce premier roman destiné aux jeunes adultes (Young Adult), constate qu’on parle de plus en plus d’anxiété depuis la pandémie, même si ce trouble a toujours été présent.

Une activité apaisante

« On en entend un peu plus parler. Peu importe les groupes d’âge, c’est quelque chose qui va toucher les gens. Je ne suis pas quelqu’un qui peut donner des conseils là-dessus, mais moi-même, j’ai découvert que j’avais de l’anxiété. Quelque chose que je n’avais jamais vécu avant. »

« Je voulais trouver une façon de l’aborder, sans que ce soit lourd : c’est correct, ça peut arriver à n’importe qui, à n’importe quel âge », dit-elle, en entrevue. « On peut trouver des moyens de travailler là-dessus et avoir des amis qui peuvent nous aider, qui nous comprennent et qui veulent nous guider. »

La planche à pagaie, une activité nautique qu’elle pratique, lui permet de se détendre, de faire baisser le niveau de stress, de s’apaiser.

« C’est apaisant : le bruit de l’eau, le soleil. J’en ai fait avec d’autres amis et en gang et c’est vraiment quelque chose qui déconnecte. T’as beau être en plein milieu de la rivière des Mille-Îles ou plus dans le nord, t’as l’impression d’être un peu ailleurs. C’est zen, ça fait du bien, juste le bruit de l’eau et la sensation du vent. »

« Je dois quand même souligner que, pour mon côté anxieux, il ne faut pas que je sois quelque part où il y a beaucoup de bateaux, parce que c’est certain que ça va me stresser. Mais je travaille là-dessus ! »

L’écriture s’est vraiment bien déroulée. « Au départ, le personnage principal, c’était vraiment Rita.

Mais plus j’écrivais la partie de Ian, plus je me suis attachée à lui. J’ai découvert un personnage que j’aimais beaucoup et quand j’ai arrêté d’écrire, j’avais l’impression de m’ennuyer de lui. J’ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage. »

Des thèmes pertinents

Par ailleurs, Anne-Marie Lobbe a beaucoup aimé écrire pour la catégorie jeunes adultes.

« Les personnages sont dans la mi-vingtaine, un peu plus vieux que dans mes autres romans qui étaient pour les 12-13 ans. On va chercher des thématiques plus âgées, on aborde la sexualité. J’ai l’impression que les lecteurs dans la vingtaine et la trentaine vont avoir du fun à lire le roman. »

La romancière trouve que les romans d’apprentissage, où sont abordés les quêtes personnelles et les choix de vie, sont pertinents pour n’importe quel groupe d’âge, sans se limiter à la catégorie jeunes adultes.

« On a toujours besoin de se retrouver, de s’identifier à des thématiques universelles qui viennent nous chercher », dit-elle.

♦ Anne-Marie Lobbe est journaliste et rédactrice pour le magazine Cool ! ainsi que pour plusieurs sites web.

♦ Elle est également chroniqueuse en littérature jeunesse au Journal de Montréal.

♦ À deux sur mon paddle board est son quatrième roman.

♦ Il y aura une suite.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions de la Bagnole

« L’idée de ce mini-chalet pour tout l’été, c’est la mienne. Les derniers mois ont été super éprouvants, autant physiquement que mentalement. Je me sens vidée, comme si toute mon énergie, pire, toute ma passion, s’était retirée de mon être. Ça a commencé à la fin de ma première session d’études en sexologie à l’université, il y a quelques mois. La claque en plein visage. Suis-je au bon endroit ? Ai-je fait le bon choix ? Ma vie sera-t-elle foutue si je change d’idée en pleine première année ? J’ai continué et j’ai fait la deuxième session, mais le doute plane encore. »