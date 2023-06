À la table: tout pour réussir son pique-nique

Depuis des années, je suis accro à la page Instagram @alatablebyhanna, l’entreprise À la table, de Hanna Hajilou. Ça fait longtemps que je rêvais de voir les superbes et appétissants plateaux de fromages, charcuteries, fleurs, fruits et légumes qu’elle réalise atterrir sur MA table.

Il fallait que je me trouve un événement pour réaliser mon rêve: un mariage, un lancement, une fête de bureau ou un quarantième, alouette! Quand l’anniversaire de ma grande amie Marino s’est présenté, j’ai sauté sur l’occasion. Je lui ai proposé le concept de Hanna, de table grazing. Il nous a permis de célébrer notre amie avec une tablée épatante et de la recevoir avec grand style, avec simplicité. Nous avons pu passer du temps de qualité ensemble sans être à nos fourneaux. Ç’a été inoubliable.

Tout vient à point à qui sait attendre

Il y a 5 ans, Hanna rêvait d’un lieu de montage pour servir toutes ses commandes, qui ont explosé, victimes de leur succès, ainsi que des bureaux et, surtout, une boutique de style Station Subway. Elle pourrait à la fois servir ses clients et offrir une boîte grazing, pour une personne ou deux, sur le pouce en take-out.

Son rêve s’est réalisé. Le 5 mai dernier, elle a pendu la crémaillère dans le village Monkland, à Notre-Dame-de‐Grâce.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Aujourd’hui, ça fait déjà la file pour commander une boîte. Et pour une rare fois, on n’a pas envie de se presser: on admire le design (de toute beauté) des lieux, réalisé par l’équipe Mint (qui avait fait le design de la maison d’Hanna). On salive devant le frigo de produits frais et de qualité supérieure, devant ses tablettes de produits faits maison, comme son miel aux noix et ses sablés.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Une fois devant le comptoir de produits à la Subway, ce que j’ai adoré, c’est qu’on peut tout voir. Pas de menu, juste un petit peu de tout. Chacun choisit exactement ce qu’il aime. On se sent comme Meg Ryan dans le film When Harry Met Sally. C’est généreux, oui, mais ce sont surtout des produits fins présentés comme une photo Pinterest. La signature souvent copiée, mais jamais égalée de Hanna.

Photo fournie par Alexandra Diaz

À l’apéro ou quand on veut!

Perso, je m’en offre comme lunch ou souper parce que je suis une grignoteuse. Comme la pétillante Julia, la cliente qui faisait la file à côté de moi. On commence à jaser et elle m’explique qu’elle est toujours sur la route et qu’elle grignote dans sa voiture. C’est une coiffeuse à domicile. J’apprends par la même occasion qu’elle est la belle-sœur de Chuck Hughes. Les foodies se retrouvent toujours!

Je suis partie avec ma boîte, dans laquelle j’avais demandé à Hanna de mettre ses trois fromages préférés! J’ai croqué (dans mon auto bien sûr, inspirée par ma rencontre récente) dans une fraise au vrai goût de fraise, en alternant avec une pistache, une bouchée de fromage Mimolette vieillie, une autre de St-Agur (un bleu) et une autre de Fleur des Monts. J’ai presque laissé fondre la suite dans ma bouche: les saucissons au chorizo et à la fleur de ciboulette de la Ferme des Quatre Temps. J’en ai oublié les craquelins, mais pas les bleuets et les mangues séchées.

Plus loin ensemble

Marco, son mari, a quitté son emploi pour l’appuyer dans l’entreprise familiale il y a trois ans. Ils jonglent avec un horaire de start-up, des jumeaux et une enfant plus jeune. Pendant la pandémie, ils faisaient des TikTok de danse à deux ou à 5. Je likais tous les jours cette famille québéco-irano-italienne, qui vit entourée de bon monde qui aime la bonne bouffe. À votre prochain pique-nique, faites le test en déposant une boîte «À la table» parmi les amis. L’indice de disparition hautement élevé de ces délices indiquera à mon humble avis que la boutique deviendra une chaîne, comme Subway.