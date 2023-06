Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Spotify en six actes

Photo fournie par Netflix

Déposée sur la plateforme Netflix depuis l’automne dernier, The Playlist chronique la naissance tumultueuse du site de téléchargement musical Spotify. La fiction joue du coude avec la réalité dans cette série suédoise dont le principal atout est de présenter la genèse de Spotify et son succès fulgurant du point de vue de six personnages, dont son fondateur, Daniel Ek.

Chacun a droit à son épisode et tout le monde interprète les événements à sa manière. Ça vaut la peine de se rendre jusqu’au bout pour l’étonnante scène finale.

► Où : Sur la plateforme Netflix

—Cédric Bélanger

L’opéra de la terreur : Renaissance

Photo tirée d’allociné

Dix ans – presque jour pour jour – après son dernier volet, la saga L’opéra de la terreur renaît avec une nouvelle suite brutale, sanglante et diablement efficace.

Le cinéaste Lee Cronin nous offre désormais l’histoire de deux sœurs dont les retrouvailles sont interrompues par une lecture inopinée du Necronomicon, acte qui libère une horde de démons venus jouer les trouble-fêtes. On ne s’ennuie pas une seule seconde dans ces 95 minutes bourrées d’épouvante, d’action et d’hémoglobine qui raviront les fans du genre. Sueurs froides garanties.

► Où : Disponible en vidéo sur demande

—Bruno Lapointe

Crépuscule pour un tueur

Après Luc Picard dans Confessions, l’acteur Éric Bruneau s’est plongé à son tour dans la tête d’un tueur à gages pour le tournage de ce film noir réalisé par Raymond St-Jean (Peepshow) et coécrit avec Martin Girard. Bruneau y défend avec énergie et intensité le personnage de Donald Lavoie, un redoutable tueur à gages qui a admis en 1981 avoir participé à 27 meurtres pour le compte de la famille Dubois, une des plus importantes organisations criminelles de Montréal des années 1970. Sa performance dans le film vaut à elle seule le détour.

► Où : Offert en vidéo sur demande

—Maxime Demers

Épique et unique

Photo fournie par Marchand de feuilles

C’est un roman comme on en lit peu. Une histoire qui se déroule dans un camion transportant deux antihéros sur les chemins de terre de nos Cantons-de-l’Est québécois. Merci à cette réédition du premier roman de William S. Messier de m’avoir permis de plonger dans cette œuvre épique (oui !) qui m’était, je ne sais trop comment, passée sous le nez. La seule histoire aux accents agricoles, il me semble, à allier technologie, légendes urbaines, amitiés extravagantes et déluge annoncé. Le tout truffé d’images d’une grande beauté, car empreintes de simplicité.

► Épique, de William S. Messier, aux Éditions Marchand de feuilles

—Sarah-Émilie Nault