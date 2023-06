Bataille juridique contre LIV Golf : Le circuit de la PGA arrivait à court d’argent

TORONTO | Dans une rencontre avec ses employés après l’annonce de l’armistice dans le golf professionnel cette semaine, le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a mentionné que le circuit ne pouvait plus investir des sommes astronomiques dans la bataille juridique.

Les frais juridiques dans le début des procédures avaient coûté plus de 50 M$. Et pour suivre la cadence des gargantuesques bourses de LIV Golf, le circuit de la PGA avait puisé dans ses réserves financières afin de bonifier ses bourses, notamment celles des épreuves « désignées ».

«Nous ne pouvions rivaliser avec un fonds d’investissement étranger comptant sur un puits inépuisable d’argent, a indiqué Monahan à ses employés selon les informations recueillies par le Wall Street Journal.

Getty Images via AFP

«Nous avons attendu d’être dans la plus forte position pour conclure l’entente», a-t-il aussi ajouté à propos de l’entente qui a mis fin à la fracture dans l’univers du golf professionnel masculin.

Selon ses propos, les dépenses judiciaires menaçaient les objectifs financiers du circuit et les services aux joueurs.

Une entreprise de 1,6 G$

Or, avant d'enterrer la hache de guerre cette semaine, le circuit de la PGA était engagé dans plusieurs litiges juridiques contre LIV Golf et le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF). L'un d'eux devait d'ailleurs être entendu par la Cour d'appel de la Californie dans plusieurs mois, voire des années. Ce que le circuit ne pouvait plus se permettre selon les propos de Monahan.

Selon le magazine spécialisé Golf Digest, le circuit de la PGA vaut environ 1,5 G$. Il génère la majorité de ses revenues grâce aux tournois (660 M$), aux droits de télévision américain et internationaux (634 M$), à l'exploitation de ses clubs de golf (142 M$), aux licences corporatives (65 M$) et aux investissements (21 M$).

En 2021, le «Tour» avait généré des profits de 1,59 G$, un bond de 37% sur l'année précédante selon les documents publics américains.

Toujours plus d’argent

Dès l’arrivée de LIV Golf en 2022, Monahan avait pourtant répété que son circuit ne pourrait en aucun cas rivaliser monétairement contre le PIF. Les actifs de celui-ci valent environ 650 G$.

AFP

«Si c’est une course à l’armement et que l’unique arme est le dollar, le circuit de la PGA ne peut pas rivaliser», avait signifié Monahan l’été dernier.

Pour freiner l’exode des meilleurs golfeurs attirés par les montagnes de fric de LIV l’an dernier, le PGA Tour avait malgré tout revu ses finances et dangereusement délier les cordons de sa bourse. Il avait mis plus d’argent sur la table, soit environ 150 M$ au total, dans le programme d’implication des joueurs et haussé les bourses au calendrier cette saison.

Rappelons qu’en mars dernier, lors de l’évènement phare du circuit au TPC Sawgrass, le circuit avait annoncé un changement de cap en insérant 16 épreuves de « prestige » offrant d’alléchantes cagnottes de 20 M$. Or, selon certaines informations, la direction du circuit tentait de refiler la facture totale aux commanditaires en titre de chacun des évènements.

«Money talks»

Dans l’une des conférences de presse les plus malaisantes à laquelle il ait participé, Rory McIlroy avait affirmé que «peu importe si on l’accepte ou non, le PIF continuera d’investir de l’argent dans le golf.

Getty Images via AFP

«Au moins, le circuit de la PGA contrôle maintenant comment cet argent est dépensé, avait-il souligné dans sa conférence de presse en marge de l’Omnium canadien à Oakdale cette semaine.

«Quand on réfléchit à l’un des plus importants fonds souverain au monde, est-il mieux de l’avoir comme partenaire ou ennemi, avait-il ensuite questionné lorsque vigoureusement cuisiné par la presse, mercredi. À la fin de la journée, l’argent est important et il est préférable de l’avoir comme partenaire.»