Ce qui m'énerve trop souvent dans le discours écologique

Soyez gentil, s’il vous plaît, si vous commentez ce texte, n’enfoncez pas de portes ouvertes.

Ne me faites pas perdre mon temps en me disant que la crise environnementale est réelle et qu’il faut agir.

Je le sais. Je répète : JE LE SAIS. J’ai compris.

Fou

Mon problème est ailleurs.

Il est dans la tonalité fréquente du discours environnemental.

Premièrement, c’est fou le nombre de gens qui s’improvisent « experts ».

Les feux de forêt sont-ils causés par le réchauffement climatique ?

On ne le sait pas avec certitude, car il est problématique d’établir un lien de causalité à partir d’un seul événement.

Ce que nous savons, c’est que la planète se réchauffe et que les événements jadis exceptionnels... le seront de moins en moins.

Deuxièmement, c’est fou comme le discours environnemental est construit et véhiculé par des gens qui habitent les grandes villes et font comme si c’était le cas de tout le monde.

Il suffit de sortir de Montréal pour réaliser que nos distances et l’importance des ressources naturelles dans notre économie font que nous ne sommes pas à la veille de pouvoir nous passer de véhicules lourds.

Un Ford F-150 est plus justifié à Sept-Îles qu’à Outremont.

Troisièmement, c’est fou comme un certain discours environnemental, se drapant dans l’importance de sa cause, traite cavalièrement les libertés individuelles : celle de voyager, celle de faire des enfants, celle de visiter un musée sans craindre qu’un chef-d’œuvre soit vandalisé par un imbécile fanatique, etc.

Quatrièmement, c’est fou à quel point les bottines environnementales ont du mal à suivre les babines écologiques.

Prenez l’électeur de base.

Je ne doute pas – je le répète pour ceux qui souffrent d’un déficit d’attention – que la cause est importante, mais il n’y a pas 5 % des électeurs dont c’est la priorité numéro un quand ils entrent dans l’isoloir pour voter.

Quand ils répondent à un sondage, ils savent la réponse qu’il est bien vu de donner. Quand ils votent, ce seront les taxes, les hôpitaux, la tête du chef, etc.

Prenez ceux qui nous gouvernent.

La CAQ se soucie peu d’environnement et trône. Trudeau nomme un écologiste ministre et l’utilise pour justifier autant de projets pétroliers que Stephen Harper.

Prenez nos jeunes, grands champions de l’environnement.

À l’université, les stationnements sont pleins, la cafétéria est une cathédrale en hommage au polystyrène, et les téléphones intelligents, aussi essentiels qu’un poumon et un rein, sont en plastique.

Manifs ?

Cinquièmement, c’est fou le degré d’indignation sélective.

À elle seule, la Chine est responsable de 33 % des émissions de CO2 dans le monde.

C’est bizarre, je ne vois pas grand monde manifester devant les consulats chinois.

En fonction de la population, les trois pires pollueurs au monde sont le Qatar, le Koweït et l’Arabie saoudite.

Mais ils sont musulmans et exportent du pétrole, deux raisons de les traiter avec des gants blancs.

Ah, mais la rainette faux-grillon ou les chevreuils de Longueuil, alors là...