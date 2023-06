C’est le temps de gâter papa

Si vous souhaitez offrir un présent pour marquer l’événement, voici quelques suggestions qui pourraient en égayer plus d’un pour cette belle occasion de rencontre qu’est la fête des Pères.

Protéger adéquatement

Photo fournie par Patrick Campeau

Si vous êtes à la recherche d’un cadeau à la fois abordable et décisif, optez pour l’insectifuge Great Outdoors Défense familiale avec DEET sec en vaporisateur. Jusque-là, vous vous dites : « Bof, rien d’excitant ! » Il est vrai que plusieurs amateurs adeptes sont capables d’endurer jusqu’à un certain point les maringouins, les mouches noires et les autres insectes piqueurs. Toutefois, ils ne peuvent rien faire contre les attaques des pucerons et surtout contre celles des damnées tiques pouvant transmettre la maladie de Lyme. Ce vaporisateur est sec à l’application, non huileux, non graisseux et inodore, sans compter que votre père sera à l’abri de toutes les bestioles durant cinq heures. Offert en format de 113 g chez Accès pharma et Familiprix.

►Prix : 14 $

En cas de pépin

Photo fournie par Patrick Campeau

Lorsqu’on s’aventure dans l’arrière-pays, on est toujours optimiste et persuadé que tout ira bien. Il est quasi assuré que tous ceux qui se sont perdus dans le bois ou qui ont eu de sérieux problèmes n’avaient pas prévu ces tournures d’événements. Il y a fort à parier que le bouquin de 496 pages de Jean-Marc Lord et André Pelletier, qui s’intitule Le guide complet de vie et survie en forêt, deviendra l’ouvrage de référence et même peut-être l’incontournable compagnon d’aventure de l’être que vous chérissez. À la suite de ces nombreux conseils et astuces, l’amateur maximiserait ainsi ses chances de passer une nuit à la belle étoile beaucoup moins cauchemardesque avec un dénouement sûrement moins pénible. Pour commander ou en savoir plus : broquet.ca.

►Prix : 40 $

Défense efficace

Photo fournie par Patrick Campeau

Imaginez l’être aimé en train de nettoyer les poissons dans une cabane d’éviscération ou positionné dans un poste d’affût à attendre le gibier et, tout d’un coup, les bestioles ailées commencent à littéralement le dévorer. Pour lui éviter ce calvaire, offrez-lui le système de périmètre Thermacell MRP3CA. Grâce à ses trois lanternes qui s’installent et se déplacent en quelques minutes à peine, papa obtiendra comme par magie une protection sur une grande surface de 2,7 m2 (675 pi2). Il est possible de le personnaliser selon ses besoins. L’ensemble comprend trois répulsifs, trois piquets de terre et trois supports de poteau. Rendez-vous sur le site sportsexperts.ca pour de plus amples renseignements.

►Prix : 80 $

Caller l’orignal

Photo fournie par Patrick Campeau

La chasse au roi de la forêt est un rituel annuel immanquable pour plusieurs. Pour aider les paternels à obtenir de meilleurs succès, le guide Michel Breton propose un call électronique sous forme de haut-parleur Bluetooth à l’épreuve de l’eau avec un anneau qui s’accroche à la ceinture ou au sac à dos. En plus, Michel a développé une clé USB contenant des séquences d’appels enregistrées dans un studio professionnel pour faire face à toutes les situations. Certaines durent même plus de 20 minutes. Il ne reste plus qu’à faire jouer l’enchaînement tout en vous déplaçant et en suivant les périodes d’écoute. Tout y est, de la femelle en œstrus jusqu’aux appels sociaux. Écrivez à michel@michelbretonguide.com pour commander ou vous informer.

►Prix : de 100 à 175 $

Du tranchant

Photo fournie par Patrick Campeau

Quand vient le temps d’éviscérer un gibier trophée, il peut être drôlement hasardeux, voire dangereux, de se servir d’un outil émoussé ou qui ne garde pas sa coupe. Vous ferez assurément un heureux en lui offrant l’ensemble Primal Scalpel de Browning. L’emballage comprend un couteau pliant à platine-verrou en acier inoxydable avec manche en polymère et caoutchouc. Très léger, il est doté d’un clip de poche. On y greffe une lame de scalpel hyper acérée et il y en a dix autres facilement remplaçables au besoin. Il y a quatre sacs pour le gibier avec cordon de serrage, en nylon Taslan, de 37 po sur 21. Ils sont réutilisables et lavables à la machine. On y trouve aussi deux paires de gants jetables, trois attaches autobloquantes, une corde utilitaire de 10 pieds, etc. Consultez le catalogue en ligne à l’adresse browningcatalogue.ca/Fr.

►Prix : 160 $

Poids plume

Photo fournie par Patrick Campeau

La firme Lew’s lançait dernièrement un moulinet lancer léger qui s’est démarqué en matière de rapports de qualité, de prix et de poids. Le CL300 Custom Lite est si léger que votre père aura littéralement l’impression de ne rien avoir entre les mains. Avec ses 6,9 onces, il fera honneur à toutes les cannes haut de gamme pour le balancement. Sa conception à 11 roulements à billes en acier inoxydable et ses engrenages en aluminium usiné assurent un fonctionnement doux et sans saccades. Lors des combats, son puissant frein oppose jusqu’à 18 livres de pression. Le cadre et le rotor en fibre de carbone garantissent une robustesse à toute épreuve et des performances durables. Lancez la ligne du côté de latulippe.com.

►Prix : 220 $

Fort pratique

Photo fournie par Patrick Campeau

Donnez un coup de pouce à votre paternel en l’équipant d’un sac à dos Mule 2400 de North Backcountry pour qu’il puisse trimballer son matériel. Fabriqué avec du Cordura 500D résistant, il est doté d’un cadre au niveau dorsal pour une ergonomie optimale. D’une capacité de 2400 pouces cubes (40 l), il a une grande ouverture frontale pour faciliter l’organisation interne. Le support à arme à feu est ajustable à trois endroits, dont deux avec l’attache rapide pour permettre de dégainer rapidement lors des approches. Le Mule 2400 ne pèse que 3,5 lb, en plus d’être muni de plusieurs compartiments, d’un protecteur orange pour la pluie et bien plus. Vous pouvez le commander ou vous renseigner au northbackcountry.com/ca/.

►Prix : 350 $

Pour se régaler

Photo fournie par Patrick Campeau

Les venaisons et les poissons qui font un séjour dans un fumoir acquièrent un goût très apprécié des gourmands et des gourmets. En équipant l’être cher avec un fumoir numérique Bradley BS1019, ce dernier portera assurément le chapeau de chef pour régaler toute la tablée. La surface totale de cuisson est de 1008 po2 et la fumée est contenue dans un baril de 76 l en acier inoxydable de haute qualité. Le temps de cuisson est réglable jusqu’à 10 heures. Il comprend quatre supports et peut en accueillir un cinquième. Avec son contrôle des fonctionnalités et ses deux sondes qui améliorent la précision pour la détection de la température, la réussite des plats est assurée. Découvrez d’autres informations au ddrpleinair.com.

► Prix : 1000 $

