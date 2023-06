«Coeur de slush» au grand écran: miser sur le succès du roman pour amener les jeunes au cinéma

Sarah-Maude Beauchesne venait à peine de sortir de l’adolescence quand elle a écrit le roman Cœur de slush, un récit autobiographique dans lequel elle relatait l’été de son premier amour. Publié en 2014, le livre a connu un succès monstre auprès des ados, s’écoulant à plus de 40 000 exemplaires. Neuf ans plus tard, l’autrice et scénariste tente à nouveau de séduire le public adolescent en signant une adaptation cinématographique de Cœur de slush, réalisée par Mariloup Wolfe.

Les films pour ados ne sont pas légion au Québec. Ce genre pourtant si populaire à Hollywood a rarement été exploité dans notre cinématographie à part quelques exceptions comme À vos marques... Party !, un film de Frédérik D’Amours sorti en 2006 et mettant en vedette une certaine Mariloup Wolfe.

En portant à l’écran son premier roman, Cœur de slush, avec cette même Mariloup Wolfe derrière la caméra, Sarah-Maude Beauchesne a souhaité écrire un film qui réussira non seulement à séduire les jeunes d’aujourd’hui, mais qui pourra aussi traverser les époques pour devenir éventuellement un classique québécois du genre.

«C’est sûr que c’est difficile de déplacer les adolescents au cinéma, mais si on ne produit pas ce genre de film, on ne réussira jamais à le faire», insiste la prolifique autrice, scénariste et comédienne de 33 ans, en entrevue au Journal.

«Il fallait juste tenter le pari de faire un film qui est assez bon et qui leur parle assez pour leur donner le goût d’aller le voir [au cinéma]. En adaptant un livre qui a eu du succès comme Cœur de slush, on a déjà un petit tremplin pour nous aider à les convaincre. Est-ce qu’ils vont embarquer ? On se croise les doigts. Mais on s’est donnés à fond pour que ça marche».

Cœur de slush, c’est l’histoire de Billie, 16 ans, l’alter ego de Sarah-Maude Beauchesne (campée dans le film par la jeune actrice Liliane Skelly), qui entame son été comme sauveteuse au parc aquatique.

Disant être en retard dans presque tout, Billie n’a pas encore connu l’amour. Sa rencontre avec Pierre (Joseph Delorey), un jeune cycliste prodige, fera chavirer son petit cœur. Mais le problème, c’est que Pierre est aussi tombé dans l’œil de la grande sœur de Billie, Annette, «la parfaite» (Camille Felton).

Valeurs actuelles

Sarah-Maude Beauchesne a mis six ans à écrire le scénario de l’adaptation cinématographique de Cœur de slush. Même si elle avait déjà beaucoup d’expérience comme scénariste derrière la cravate (elle a notamment écrit la websérie Fourchette et cosigné les séries télé Le chalet et L’Académie), adapter pour le cinéma un roman qu’elle a écrit à 18 ans a représenté un tout autre défi.

«C’était vraiment une expérience étrange et formatrice», observe-t-elle.

«En écrivant le film aujourd’hui, j’avais envie d’être plus féministe et d’intégrer des valeurs actuelles que je n’avais pas à l’âge où j’ai écrit le roman. Mais j’ai quand même essayé de respecter les émotions de la fille de 16 ans que j’étais à cette époque. J’avais un peu un regard de grande sœur sur le personnage de Billie.»

La quête de réalisme et d’authenticité était aussi au cœur de la démarche de Sarah-Maude Beauchesne et de Mariloup Wolfe. Cœur de slush évoque la première histoire d’amour d’une adolescente de 16 ans en décrivant tant ses bons que ses mauvais côtés.

«Quand on pense à nos amours d’adolescence et à nos premières expériences avec la sexualité et le désir, c’est très rarement gratifiant», rappelle Sarah-Maude Beauchesne.

Authenticité

«Tous les gars avec qui je suis tombée en amour m’ont fait sentir mal parfois. Souvent, ce n’était pas de leur faute et c’était juste maladroit de leur part. Mais je me souviens que quand j’écrivais le roman, je voulais raconter les émotions exactement de la façon dont je m’en souvenais. Quand je lisais des livres ou que je regardais des films sur l’adolescence à l’époque, j’avais l’impression que ça ne correspondait pas à ce que j’avais vécu et qu’on m’avait monté un beau grand bateau. Avec Cœur de slush, j’ai voulu décrire ces émotions-là comme je les ai vraiment vécues.»

Cœur de slush peut aussi être vu comme un hommage à ce lien très fort et complexe qui peut exister entre deux sœurs. Dans le film, la relation entre Billie et Annette est mise à rude épreuve par l’arrivée de Pierre dans leur vie, mais l’amour entre les deux prendra finalement le dessus.

«J’ai deux grandes sœurs, alors pour moi, c’était très important de parler de cette sororité-là, explique Sarah-Maude Beauchesne. Ce lien entre sœurs est hyper complexe. C’est quelque chose de délicat et difficile à décrire qui m’a procuré de grands moments de bonheur, mais de grandes souffrances. C’est le lien amoureux le plus fort que j’ai eu dans ma vie et c’était important pour moi d’essayer d’en parler à un auditoire pour que les gens tentent d’en comprendre les mystères.»

«J’adore le sentiment de la nostalgie»

«J’ai les deux pieds dans la nostalgie en ce moment!», lance en riant Sarah-Maude Beauchesne. En plus de revivre un chapitre de son adolescence chaque fois qu’elle visionne Cœur de slush, le film adapté de son premier roman, l’autrice et scénariste a récemment quitté Montréal pour retourner vivre dans la région où elle a grandi, les Cantons-de-l’Est.

«C’est vraiment étrange, tout cela», ajoute la jeune femme originaire de Granby.

«Tous les jours, je revis plein d’émotions de mon adolescence parce que j’emprunte les mêmes chemins que j’empruntais à l’époque où j’ai vécu ce que je raconte dans Cœur de slush. J’habite à un kilomètre du bar où on sortait chaque premier samedi du mois et qu’on voit dans le film.

«J’adore le sentiment de la nostalgie. C’est quelque chose de très grisant pour moi. Et en ce moment, j’ai les deux pieds dans la nostalgie, tant dans ma vie personnelle qu’avec la sortie de Cœur de slush. C’est très étrange, mais c’est un très beau sentiment. Il y a tellement d’émotions qui me reviennent en ce moment. C’est une belle période pour boucler cette boucle-là avec la sortie du film.»

Une expérience émotive

Sarah-Maude Beauchesne a libéré autant que possible son emploi du temps ce printemps pour pouvoir profiter à fond de la sortie de Cœur de slush. L’autrice a récemment fait un saut en République tchèque pour présenter le long métrage en première mondiale au Festival de cinéma jeunesse de Zlin. Elle participera aussi à la tournée promotionnelle avec l’équipe du film qui l’amènera aux quatre coins de la province.

«C’est un des plus gros printemps de ma vie, mais j’en apprécie chaque seconde. J’ai bloqué mon horaire pour Cœur de slush pour tout le mois de juin. C’est ma priorité, et je ne veux rien manquer!»

Sarah-Maude Beauchesne a eu la chance de voir le film à plusieurs reprises déjà, grâce notamment à la réalisatrice Mariloup Wolfe qui a bien voulu l’impliquer dans chaque étape de la production. Même si elle le connaît par cœur, elle ne se lasse jamais de le revoir.

«J’ai vu le film sous toutes ses coutures et sous toutes ses formes, à chaque étape de la production. Et ce que je trouve le plus satisfaisant, c’est de constater que je ne suis jamais tannée de le voir», se réjouit-elle.

«Il n’y a pas une scène ou un moment que j’aime moins qu’un autre. Chaque fois, c’est une expérience émotive et un grand plaisir de le voir. Il y a beaucoup de joie et de tendresse dans le film. Je sais que je suis biaisée, mais chaque fois que je le revois, je suis encore immensément prise dans l’histoire et dans les émotions. Je trouve que c’est un bon signe que Mariloup a relevé un immense défi.»

En rafale

Ton premier souvenir au cinéma?

«Mon premier souvenir, c’est Grease. Mais je dirais que l’expérience la plus marquante, c’était Titanic! Ma mère a dû me sortir de la salle parce que je pleurais d’une manière tellement hystérique que je dérangeais tout le monde. C’est un souvenir très vif.»

Ton film le plus marquant?

«Les films de Sofia Coppola vont toujours avoir une place importante dans mon cœur, Virgin Suicides, entre autres. Mais les comédies romantiques des années 1990 comme Notting Hill et 10 choses que je déteste de toi, avec Heath Ledger, ce sont des grands classiques pour moi.»

Ton personnage de cinéma préféré?

«Julia Roberts dans n’importe quel film!»

Ta série télé préférée?

«Je suis une grande fan de Sex and the City. Carrie Bradshaw, c’est ma chum de fille!»

►Le film Cœur de slush prend l’affiche le 16 juin