Dans l’œil du Québec inc.: Paul Desmarais III achète du Power Corporation

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises québécoises et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Il investit plus de 300 000$

Paul Desmarais III, petit-fils de feu Paul Desmarais, a vendu pour près de 211 000$ d’actions de Power Corporation le 1er juin. Le même jour, il en a acheté pour près de 528 000$ au nom d’une entité qu’il contrôle, Corporation d’investissements Nahanni, laquelle a été constituée en 2021. M. Desmarais est premier vice-président de Power Corporation depuis 2017 et PDG de la filiale Sagard.

Le Québec mène dans le capital de risque

Quelque 32 jeunes pousses québécoises ont recueilli 373 M$ en capital de risque pendant les trois premiers mois de 2023, a indiqué récemment l’organisme Réseau Capital. C’est moins que les sommes récoltées pendant le dernier trimestre de 2022 (560 M$), mais davantage que la moyenne historique (367 M$). Le Québec est arrivé au premier rang des provinces canadiennes, devant l’Ontario (324 M$). Parmi les entreprises qui ont conclu des rondes de financement, notons Northstar Ciel & Terre (47 M$), Airex Énergie (37 M$), Spark Microsystems (35 M$) et Puzzle Medical Devices (34 M$).

Le grand patron de Gildan encaisse

Photo tirée du site web de Gildan

Glenn Chamandy, PDG de Gildan, a réalisé un profit de près de 1 M$ en exerçant des options d’achat d’actions du fabricant québécois de vêtements, en mars. Le titre de Gildan est en hausse de plus de 5 % depuis le début de l’année, à la Bourse de Toronto.

Korbit amasse 11,3 M$

Technologies Korbit, une plateforme d’intelligence artificielle générative spécialisée, a récolté 11,3 M$ dans le cadre d’une ronde de financement menée par Khosla Ventures à laquelle ont également participé Desjardins Capital et d’autres investisseurs. Korbit offre aux ingénieurs logiciels un «mentor» qui analyse leur travail pour y détecter des problèmes et leur apprendre à les résoudre.

Il achète des actions de la BN

Photo tirée du site web de la Banque Nationale

Robert Paré, qui est membre du conseil d’administration de la Banque Nationale depuis 2018, a acheté cette semaine pour 500 000 $ d’actions de l’institution québécoise. La BN a perdu plus de 5% à la Bourse de Toronto au cours du dernier mois, mais elle est la seule banque canadienne, avec la CIBC, à avoir enregistré une hausse depuis le début de 2023.

Top Aces boucle un financement

Photo tirée du site web de Top Aces

Morgan Stanley Private Equity Secondaries vient de faire son entrée au capital de l’entreprise québécoise Top Aces. Les actionnaires existants du fournisseur de services d’entraînement de pilotes de chasse, la Caisse et dépôt et la firme torontoise Clairvest, ont également participé au financement. En 2019, Clairvest, la Caisse et d’autres investisseurs avaient injecté 100 M$ dans Top Aces.

Nouvel actionnaire chez Induspac

Photo tirée du site web d'Induspac

Le Fonds croissance PME Banque Nationale est récemment devenu actionnaire minoritaire du Groupe Induspac, une entreprise d’emballage de Chambly. L’actionnaire majoritaire de l’entreprise, Luc Guertin, demeure aux commandes. En affaires depuis plus de 50 ans, Induspac compte plus de 300 salariés et quelque 1000 clients. Lancé en 2020, le Fonds croissance PME dispose de 200 M$, somme versée à parts égales par la BN et le ministère de l’Économie.