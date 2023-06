Devenez votre priorité: apprendre à se choisir

Dans son récent livre, l’auteur Marc Gervais évoque l’importance de se choisir. Il s’agit là d’une façon de se prioriser dans ses choix de vie en évitant de se faire contrôler par les autres, sans pour autant agir égoïstement. Une belle manière de prendre son destin en main.

Selon l’auteur Marc Gervais, l’amour de soi passe trop souvent en deuxième. « Si les gens s’écoutaient davantage en se respectant plus, certains choix seraient bien différents, estime-t-il. Tout serait tellement plus harmonieux et authentique. »

À force de s’oublier en voulant toujours être apprécié des autres, on finit par passer à côté de sa vie. Cela crée également de la frustration, car malheureusement, on met ainsi de côté les choses qui comptent vraiment et qui nous font plaisir.

Dans une ère où l’on manque trop souvent de temps, l’équation de l’équilibre devient fondamentale entre plaisir de soi, plaisir des autres et responsabilités.

« Se prioriser, c’est aussi s’aimer davantage, affirme l’auteur. C’est l’ingrédient essentiel qui nous permet de maintenir un bel équilibre intérieur et d’atteindre son autonomie personnelle. »

Ceux qui ont appris à s’aimer sont souvent ceux qui parviennent à donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est connu, les gens malheureux ou amers font peu souvent le bonheur des autres. À l’inverse, en devenant une personne épanouie, on deviendra une meilleure personne pour les autres.

« L’amour de soi, c’est d’avoir une capacité à s’accepter tel que l’on est, avec ses forces et ses faiblesses, ajoute-t-il. C’est aussi d’être fier de son parcours et d’accepter son passé avec amour et sans résistance. »

Savoir dire non

Parfois, il faut savoir dire non, même si on sait que cela va déplaire. Ce principe s’applique dans toutes les sphères de votre vie.

« Si vous devez aller à un mariage, mais que vous n’en avez aucunement envie, et que votre priorité est de passer du temps en famille cette journée-là, alors il faut dire non », souligne l’auteur. On n’a pas appris à dire non par peur de se faire des ennemis.

L’auteur dans son livre explique l’importance de ne laisser personne devenir le pilier de sa vie. Il est primordial d’être aux commandes de sa propre vie.

Marc Gervais y va également de plusieurs conseils pour ceux qui vivent une rupture amoureuse. D’emblée, il faut apprendre à sortir d’une relation malsaine. Ensuite, on se reprend en main et on favorise des activités pour briser l’isolement. Aller au cinéma, au théâtre ou au café du coin seul, voilà quelques-uns des conseils qu’il prodigue.

Bien se questionner

S’aimer, c’est aussi porter un regard positif et objectif sur soi-même. De là, l’importance de bien établir ses priorités. Pour y arriver, il est fondamental de bien se questionner sur ce que l’on attend de la vie et sur ce que l’on veut faire pour avancer. C’est une façon de travailler sur soi, d’établir une véritable quête pour en sortir gagnant. Lorsque les réponses surviennent, il devient plus facile d’avancer selon ses choix pour finalement opter pour une vie de qualité, celle que l’on souhaite depuis longtemps sans oser le faire. Chose certaine, il n’est jamais trop tard pour faire de nouveaux choix à la hauteur de ses aspirations.