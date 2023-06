Disparition à Québec: un sexagénaire manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population pour retrouver un sexagénaire qui manque à l’appel depuis vendredi soir.

Marcel Allard, 69 ans, a été vu pour la dernière fois en après-midi dans le secteur de la 22e rue et du boulevard Cardinal-Villeneuve alors qu’il se déplaçait à pied. Vers 22h40 il aurait eu un contact téléphonique avec un proche et n’a plus donner de nouvelles depuis.

«Les informations recueillies en cours d’enquête laissent croire que M. Allard aurait pu se trouver dans le parc du secteur du Château d’eau», a ajouté le SPVQ dans un communiqué précisant avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Des recherches terrain ont été entamées, et un poste de commandement mobile a été déployé afin de coordonner le tout et faciliter le travail des enquêteurs.

Marcel Allard est mince et mesure 168 cm. Il a les cheveux gris et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait une veste en polar vert kaki, un pantalon beige et des espadrilles brunes.

Quiconque aurait des informations permettant de localiser Marcel Allard est prié de communiquer avec le 911.