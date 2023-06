Donald Trump est toujours impliqué dans le monde du golf

Il y a longtemps que Donald Trump est impliqué dans l’univers du golf. Durant sa présidence de 2016 à 2020, il a passé plus de 300 jours à frapper la petite balle blanche.

L’organisation Trump compte une vingtaine de parcours huppés à travers la planète. En 2022, elle devait tenir le Championnat de la PGA d’Amérique.

L’homme d’affaires avait toujours caressé le rêve d’accueillir l’un des championnats majeurs sur l’une de ses propriétés. En mai 2022, le Trump Bedminster aurait dû recevoir le Championnat de la PGA d’Amérique.

À la suite de l’assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021, la direction de la PGA a retiré son tournoi de Bedminster et a plutôt choisi de l’envoyer à Southern Hills, à Tulsa en Oklahoma, afin de ne plus être associée au président sortant à l’époque.

Le Royal and Ancient (R&A), organisme de gouvernance du golf britannique, a aussi refusé de s’associer à Trump, qui possède, entre autres, le sélect club Turnberry en Écosse.

Main dans la main avec les Saoudiens

À la naissance du controversé circuit LIV Golf l’an dernier, son parcours de Bedminster a été l’hôte de la troisième escale de la saison inaugurale.

Cet été, trois arrêts en sol de Trump sont au calendrier du circuit LIV, auquel il a porté allégeance.

D’ailleurs, il est très près de son grand patron et aussi gouverneur du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, Yasir Al-Rumayyan, selon les images croquées à chacun des tournois sur ses propriétés.

L’auteur et journaliste Rick Reilly brosse le portrait de l’homme politique en multipliant les anecdotes rocambolesques dans Commander in cheat: how golf explained Trump, un livre à saveur humoristique.

Même les plus grands noms de la planète golf l’ont inculpé de tricherie... sur les allées et les verts!