Dormir avec le ventilateur allumé pourrait être nocif pour votre santé

En prévision des futures vagues de chaleur, plusieurs optent pour la méthode populaire du ventilateur allumé pendant la nuit. Cette pratique peut toutefois s’avérer nocive pour votre santé.

Même si c'est tentant de laisser votre ventilateur allumé toute la nuit, c’est une manière de se rafraîchir qui est moins utile qu’on le pense. C’est du moins ce que rapporte le quotidien britannique «The Mirror», qui assure qu’il y a plusieurs effets secondaires inquiétants à connaître. Ce sont surtout les personnes avec certaines conditions médicales qui devront y penser deux fois avant d’installer un ventilateur.

En fait, l’air causé par le ventilateur peut apporter de la poussière et du pollen, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les personnes souffrant d'allergies, d'asthme ou de rhinite saisonnière (aussi appelée rhume des foins). Si vous portez des lentilles de contact, votre ventilateur peut également être à l'origine d'une sécheresse oculaire.

Il ne faut pas oublier les effets de sécheresse que les ventilateurs peuvent produire sur la peau. Si vous souhaitez continuer à en utiliser un, une crème hydratante à portée de main serait préférable.

Un ventilateur n'est pas la seule manière abordable de rafraîchir votre maison. Par exemple, vous pouvez suspendre un drap mouillé devant une fenêtre ouverte - une méthode qui peut sembler étrange, mais qui est souvent suggérée.

Pour éviter l'humidité le plus possible, vous pouvez sinon vous y prendre à l'avance en gardant les fenêtres fermées pendant la journée pour profiter d'une chambre plus fraîche le soir.