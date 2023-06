D’où viennent les origines cries de Louis Riel?

Le Bloc Québécois a suggéré il y a quelque temps de remplacer la reine Élisabeth II par Louis Riel sur nos pièces de monnaie. Louis Riel est d’origine à la fois québécoise et autochtone, et fondateur de la province du Manitoba.

Louis Riel est un Métis. D’un point de vue historique, le terme « métis » désigne les enfants des femmes cries et des commerçants de fourrures français dans les Prairies, au XVIIIe siècle. C’est un peuple unique à l’Amérique du Nord, qui a fait dire à l’historien Francis Parkman que si « la civilisation espagnole a écrasé les Indiens et que la civilisation anglaise les a méprisés et négligés, la civilisation française les a enlacés et chéris ».

Alors qu’on pourrait s’attendre à un arbre généalogique très métissé, on trouve au contraire chez le chef métis des origines beaucoup plus françaises qu’autochtones.

Louis Riel est né le 22 octobre 1844 dans la colonie de la rivière Rouge au Manitoba. Fils aîné de Louis Riel père (1817-1864) et de Julie Lagimodière (1822-1906), il a grandi dans une famille unie et catholique de 11 enfants à table.

Photo fournie par B Steele & Wing. Bibliothèque et Archives Canada, PA-139072

MASKINONGÉ ET LA ROCHELLE

Jean-Baptiste Lecompte de Lagimodière (1778-1855), le père de Julie, était marchand de fourrures et venait de Maskinongé.

Son arrière-grand-père, Samuel Lecompte, sieur de La Vimaudière (1660-1715), originaire de Normandie, est arrivé à Québec à la fin du XVIIe siècle. Il a eu cinq enfants avec deux Canadiennes.

Marie-Anne Gaboury (1780-1875), la mère de Julie, descendait d’Antoine Gaboury, premier Gaboury d’Amérique, originaire de La Rochelle, condamné au fouet et à 9 ans de galère pour tentative de viol sur Jeanne Hébert. Marie-Anne a été la première femme de descendance européenne à avoir enfanté dans l’Ouest canadien. Elle est morte en 1875, à l’âge de 95 ans.

Il n’y a donc aucun Autochtone dans l’arbre de Julie Lagimodière, la mère de Louis Riel.

LES RIEL DE BERTHIER

Louis Riel (père) est né à Isle-à-la-Crosse, en Saskatchewan. Son père, Jean-Baptiste Riel (1785-1868), venait de Berthier et était l’arrière-arrière-petit-fils de Jean-Baptiste Riel dit l’Irlande (1670-1753), né en Irlande de parents français. Débarqué en Nouvelle-France vers 1696, Riel est soldat de la compagnie de La Valtrie.

En 1704, il épouse Louise-Marie Coutu (1684-1735) et s’établit à Lavaltrie.

Le couple aura 14 enfants. Les Riel ont prospéré pendant un siècle autour de Berthier jusqu’au départ de Jean-Baptiste pour l’Ouest canadien. Aucun Autochtone là non plus.

ORIGINES CHIPEWYANES

En 1812, Jean-Baptiste Riel, le grand-père de Louis Riel (fils) épouse Marguerite Boucher en Saskatchewan. Marguerite était la fille de Louis Boucher (1765-1852), originaire aussi de Berthier, et d’une Chipewyane dont on ignore le nom.

C’est de là que viennent les origines métisses de Louis Riel.

LIGNÉE MATERNELLE DE LOUIS RIEL

I

LECOMPTE-LAGIMODIÈRE, Jean-Baptiste (1778-1885)

(1778-1885) GABOURY, Anne-Marie (1780-1875)

(1780-1875) Mariés le 21 avril 1806, Maskinongé

II

LECOMPTE-LAGIMODIÈRE, Jean-Baptiste (1750-1821)

(1750-1821) ARRET-BEAUREGARD, Marie-Josephte (1757-1786)

(1757-1786) Mariés le 21 avril 1806, Maskinongé

III

LECOMPTE-LAGIMODIÈRE, Joseph (1707-1756)

(1707-1756) JACQUES, Marie-Madeleine (1708-?)

(1708-?) Mariés le 26 février 1730, Charlesbourg

IV

LECOMPTE-LAGIMODIÈRE, Samuel (1660-1715)

(1660-1715) JÉRÉMIE, Marie-Jeanne (1669-1727)

(1669-1727) Mariés le 28 juillet 1705, Saint-Nicolas

LIGNÉE PATERNELLE DE LOUIS RIEL

I

RIEL, Louis (1817-1864)

(1817-1864) LAGIMODIÈRE, Julie (1822-1906)

(1822-1906) Mariés le 21 janvier 1844, Saint-Boniface, Manitoba

II

RIEL, Jean-Baptiste (1785-1868)

(1785-1868) BOUCHER, Marguerite

Mariés en 1812, Isle-à-la-Crosse, Saskatchewan

III

RIEL, Jean-Baptiste (1757-1792)

(1757-1792) HENAULT, Marie-Antoinette (1761-1805)

(1761-1805) Mariés le 20 janvier 1783, Berthier

IV

RIEL, Jean-Baptiste (1731-1788)

(1731-1788) SYLVESTRE, Charlotte-Amable (1736-1763)

(1736-1763) Mariés le 25 janvier 1755, Lavaltrie

V

RIEL, Jacques-Michel (1706-1777)

(1706-1777) De GANNE, Isabelle-Élisabeth (1711-1772)

(1711-1772) Mariés le 8 mai 1730, Saint-Sulpice, L’Assomption

VI