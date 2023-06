En images: Les tests physiques auxquels se soumettent les espoirs de la LNH

Le camp d'évaluation des espoirs prend fin à Buffalo et comme le veut la tradition, la dernière journée est réservée aux différents examens physiques auxquels doivent se soumettre les aspirants à la LNH. Question de vous faire vivre l'événement, voici quelques images et témoignages quant à ce passage éreintant pour les joueurs.

Sur une période assez courte, les 105 espoirs présents doivent prendre part à six tests physiques. Au menu: le saut en longueur, le saut en hauteur, un test d'agilité composé de sprints, le développé couché (bench press), la traction à barre (chin-up) et le fameux wingate. Dans ce dernier exercice, les espoirs doivent rouler à fond de train pendant 30 secondes sur un vélo stationnaire. Plusieurs en ressortent plutôt étourdis.

Le gardien tchèque Michael Hrabal a mis toutes ses énergies dans le test du wingate. «C’était vraiment difficile, surtout sur le vélo, mais je suis encore en vie donc tout va bien», a-t-il constaté en riant, après coup.

Le défenseur des Cataractes de Shawinigan Jordan Tourigny a apprécié son passage au «Combine» de la LNH, même s'il n'est pas évident de s'exécuter devant les recruteurs.

«Ça s’est très bien passé, même si j’étais fatigué après le Vo2 Max d’hier. Le Wingate est encore plus difficile. Il faut vraiment que tu y ailles à fond. Les gens disent que 30 secondes ce n’est pas long, mais quand tu y vas all in, ça paraît plus long!

«C’est sûr que ça te rentre dans la tête de voir que tous les recruteurs sont là à te regarder, mais je le prends comme une motivation. Des fois ça te donne de l’énergie pour la dernière répétition pour montrer qu’il reste encore de l’énergie dans le réservoir», a-t-il dit.

Pour sa part, le défenseur suédois Axel Sandin Pellikka n'est pas passé par quatre chemins pour décrire ce qu'il avait ressenti, particulièrement sur le vélo stationnaire. «C’est une belle expérience de rencontrer les équipes et tous les tests se sont bien déroulés pour moi. Le Wingate est particulier parce qu’après, tout ce que tu as envie de faire c’est de t’étendre et de vomir. C’est dur, mais ça reste le fun!», a-t-il affirmé.

Personne n'échappe à la torture, même les premiers de classe comme Connor Bedard.