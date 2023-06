Est-ce que mon contrat d’emploi m’enchaîne à mon employeur?

Il se passe peu de jours sans que les médias nous rappellent que les travailleurs ont tendance à garder moins longtemps leur emploi ou se disent prêts à quitter le leur, le cas échéant.

De leur côté et voulant protéger leur entreprise, on assiste à un phénomène relativement récent qui fait que les employeurs ont tendance à exiger plus fréquemment de leurs employés qu’ils signent un contrat d’emploi comportant une clause de non-concurrence et de non-sollicitation de leur clientèle.

Ces clauses sont-elles légales ?

C’est sans doute la question que se posait Sébastien lorsque son ancien employeur s’est adressé aux tribunaux pour le forcer à abandonner son nouvel emploi et à lui verser au passage 100 000 $ à titre de pénalité.

Sur quoi se basait cet ancien employeur pour agir ainsi ?

En fait, Sébastien avait signé un contrat d’emploi stipulant que :

jusqu’à un an après la fin de son contrat, il ne pouvait solliciter de clients de son ancien employeur, ni directement, ni indirectement, et ce ;

non seulement concernant les activités de cet ancien employeur, mais également toutes les activités similaires ou connexes ;

sur tout le territoire du Québec.

En outre, Sébastien était un actionnaire fortement minoritaire de son ancien employeur, ce qui est une pratique relativement courante dans plusieurs entreprises.

En définitive, si le recours exercé par l’ancien employeur, une injonction, était accordé, c’est le chômage qui attendait Sébastien.

Le Tribunal a rejeté la demande de l’ancien employeur, estimant notamment que les activités interdites par le contrat d’emploi étaient trop vastes et imprécises.

En fait, selon le Tribunal, le contrat d’emploi en question « ne contient aucune description de tâche ou de genre de travail qu’elle vise : elle empêche le Défendeur (Sébastien) de travailler, à quelque titre que ce soit, pour un concurrent, que l’emploi soit ou non semblable à celui occupé (chez l’ancien employeur) ».

En outre, toujours selon le Tribunal, les tâches exercées par Sébastien chez son nouvel employeur ne l’étaient pas chez l’ancien.

De cette décision et des dispositions du Code civil du Québec, on peut retenir ce qui suit :

un employeur et son salarié peuvent prévoir par écrit que même après la fin de ce contrat, demeureront valides les clauses de non-concurrence et non-sollicitation ;

cependant, de telles clauses doivent être limitées dans leur durée, dans l’étendue du territoire visé par l’interdiction et quant au genre de travail exercé ;

ces clauses doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes, commerciaux ou autres, de l’entreprise dirigée par l’employeur.

Le fardeau à l’ex-employeur

En définitive, il revient à l’ancien employeur de démontrer que les clauses de non-sollicitation et de non-concurrence du contrat d’emploi sont raisonnables. À ce sujet, les tribunaux vont généralement favoriser le droit d’une personne à gagner sa vie.

Par ailleurs, certains employeurs vont octroyer des actions de leur entreprise à leurs salariés afin de les fidéliser.

Toujours selon les tribunaux, ce n’est pas parce qu’un employé détient quelques actions de son employeur que cela en fera un dirigeant important, rendant opposables à son endroit les clauses de non-sollicitation et de non-concurrence.

On peut par contre retenir que plus un employé connaît intimement son employeur, son mode de fonctionnement, ses clients, plus il a accès à de l’information sensible ou privilégiée, devenant un rouage essentiel à l’entreprise, plus les tribunaux auront tendance à déclarer valides les clauses de non-sollicitation et de non-concurrence le concernant.

En terminant, soulignons que la pertinence de clauses de non-sollicitation et de non-concurrence fait depuis longtemps l’objet de discussions sur la base de principes opposés : d’une part le libre droit de gagner sa vie pour l’employé et, d’autre part, la nécessité légitime de protéger l’entreprise et les employés qui y travaillent. Ces discussions sont loin d’être terminées.

Bernard Cliche, avocat émérite, Morency, Société d’avocats