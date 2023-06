Football: un nouveau défi excitant

Il y a souvent de l’excitation qui accompagne la nouveauté. C’est vrai pour les Alouettes qui vivent une période de renouveau pour la saison 2023, mais c’est aussi vrai pour moi alors que j’ai le privilège de me joindre au Journal à titre de chroniqueur football.

Ce nouveau défi me fait plaisir et me procure de l’énergie. Je suis impatient de vous partager, bien humblement, ce que vivent les athlètes dans la Ligue canadienne de football. Je veux justement que ce soit vivant comme lecture.

J’ai personnellement joué pendant 10 saisons dans la LCF avec les Stampeders de Calgary. D’avoir vécu cette carrière sportive loin de Montréal a parfois été un concept un peu difficile à accepter pour moi.

Ceci étant dit, j’étais un jeune garçon fringant et plein d’énergie à cette époque, de 2003 à 2012, et je suis assez honnête pour dire que c’était peut-être une bonne chose de ne pas jouer avec les Alouettes. Il aurait sans doute été difficile pour moi de résister aux distractions de Montréal.

Inquiet pour l’unité défensive

Après ma carrière de joueur, j’ai travaillé brièvement avec Nœl Thorpe, à titre d’adjoint à l’entraîneur en défensive pour les Alouettes, en 2013. J’ai beaucoup appris sur le travail analytique et j’espère vous en faire profiter au maximum.

Thorpe, actuel coordonnateur défensif à Montréal, propose un système avec beaucoup de nuances. Je ne vous cacherai pas que c’est l’unité défensive des Alouettes qui m’inquiète le plus en vue du début de la saison. J’étais surtout inquiet pour la ligne défensive durant le camp d’entraînement, mais Israel Antwine, qui est une révélation, vient me rassurer un peu.

Par contre, si les Alouettes devaient perdre certains éléments importants en raison de blessures durant la saison, il y a le manque de profondeur qui m’inquiète.

Offensivement, le club a beaucoup d’options, avec Cody Fajardo qui est un quart-arrière mobile. Il a l’appui de William Stanback, mais il peut également lui-même courir comme un porteur de ballon.

L’engagement des joueurs

Je ne peux terminer cette première chronique sans vous parler des unités spéciales. Cette facette du jeu est tellement importante dans la Ligue canadienne de football, que ce soit au moment de reprendre le ballon ou de dégager le plus loin possible. Dans un match à bas pointage, on peut voir environ une vingtaine de dégagements dans une partie.

Un mot important dans le discours de l’entraîneur-chef Jason Maas est « engagement ». C’est primordial pour l’ensemble de l’équipe, mais souvent, les unités spéciales sont le reflet de la cohésion au sein du groupe. Il est nécessaire que tout le monde soit impliqué pour être sur la même longueur d’onde.

Je préfère ne pas mentionner un nom en particulier pour cette première chronique, mais je peux vous dire que j’ai déjà vu des athlètes qui, sur les unités spéciales, évitaient de se sacrifier pour l’équipe.

Quand les entraîneurs décident que tu as les aptitudes athlétiques pour faire le travail, tu dois y aller, pas te ménager pour garder tes énergies, par exemple, pour ton rôle de receveur de passes...

Il existe parfois des joueurs qui, avec leur ego, ont aussi des plans en tête pour le futur, rêvant encore à la NFL. Ceux-ci veulent éviter des blessures. Or, l’engagement de tout un chacun est nécessaire pour gagner. Maas fait bien de marteler ce point.

– Propos recueillis par Benoît Rioux