Il faut sauver l'UQAM!

Je suis toujours surpris du peu de vagues que soulèvent le sort de l’UQAM et le réseau des universités du Québec (UQ).

Et du peu d’attention qu’on lui offre, cette université qui porte la mission profondément noble qu’est la démocratisation du savoir et l’épanouissement du Québec français.

Au sein de nos universités de plus en plus marchandes, où l’innovation est devenue le maître mot, l’UQAM a un rôle central à jouer.

Cette absence, elle se ressent surtout au gouvernement Legault, qui semble avoir évacué toute réflexion sur notre architecture postsecondaire.

Alexandre Cloutier, ancien ministre péquiste et maintenant président de l’UQ, et les recteurs du réseau, eux, s’inquiètent. À juste titre.

Cloutier et cie expriment une chose assez simple : l’UQ est structurellement désavantagée par rapport aux autres universités.

En réaction, pas de réaction. Et ça, ce genre de haussement d’épaules collectif est encore plus inquiétant.

Regard sur nos cégeps

Et pourtant, un simple regard sur la situation de nos cégeps et nos universités frappe.

Le plus gros cégep au Québec est Dawson, un cégep anglophone, où il y a majoritairement des francophones et des allophones. La loi 96 viendra changer cette dynamique, dit-on. On verra, comme disait le PM.

À Montréal, on diplôme pratiquement autant de cégépiens en français qu’en anglais.

À Québec, le cégep anglophone de St. Lawrence compte 75 % d’étudiants francophones, qui reçoivent des cours en anglais par des professeurs, dont 63 % sont francophones. De quoi donner le tournis...

On finance un système collégial anglicisant. Et qui pousse vers les universités anglophones. En clair, notre argent public finance l’anglicisation de nos « élites » et des allophones.

À ce sujet, le commissaire à la langue française publiait ceci cette semaine : « Le fait d’avoir effectué ses études postsecondaires en anglais est étroitement lié à l’utilisation prédominante de l’anglais sur le marché du travail et dans l’espace public. »

Et nos universités

Concordia dépasse maintenant l’UQAM pour ce qui est des inscriptions.

Concordia, en expansion, a ouvert un campus à... Shawinigan, pendant que l’UQAM se cherche des moyens d’exister, sans couper dans des programmes.

Et que font les universités francophones ? Elles mettent en place des programmes bilingues, pour faire compétition au réseau anglo.

Le financement universitaire dépend de trois facteurs : les inscriptions, les fondations et les étudiants étrangers. Ces trois facteurs avantagent les universités anglophones.

Même que la CAQ, en déréglementant les frais de scolarité des étudiants étrangers, a favorisé encore plus les universités anglophones.

C’est une compétition inégale, marquée par un rapport de force linguistique à l’avantage des universités anglos. Ce sont des privilèges que leur poids démographique ne justifie pas. Ceci affecte directement l’UQAM et son réseau.

UQAM

Le gouvernement jase autour de la langue, de la fierté, comme on le ferait dans les ascenseurs. Il faut « renverser la tendance ». Le PM ne veut pas que « dans sa chaise berçante » le français ait continué de reculer.

Mais on évite de prendre en compte les véritables facteurs de l’anglicisation de Montréal, comme l’est le sort de nos universités.

L’Université du Québec, tout comme les cégeps, est au cœur de notre différence québécoise.

Alors que l’influence de l’Église s’étiolait pendant la Révolution tranquille, le Québec s’est donné des institutions sociales et politiques ayant des intérêts nationaux, qu’incarne justement l’Université du Québec.

On devrait la chérir, au lieu de la laisser tranquillement à la dérive.