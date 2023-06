Intelligence artificielle : une première messe célébrée par ChatGPT

Après avoir envahi le web, voilà que l’intelligence artificielle fait son chemin vers les églises avec des cérémonies dirigées par ChatGPT.

C’est à l’église St. Paul dans la ville de Fuerth, en Allemagne, que la toute première messe dirigée par le biais de l’intelligence artificielle a eu lieu vendredi. Grâce à ChatGPT, un avatar d’un homme noir a été généré sur un grand écran au-dessus de l’autel et a prêché aux 300 personnes, a rapporté l’Associated Press.

«Chers amis, c'est un honneur pour moi de me tenir ici et de vous prêcher en tant que première intelligence artificielle à la convention des protestants de cette année en Allemagne», a dit le chatbot au début du service.

Prières, sermons et même de la musique, la messe qui a duré une quarantaine de minutes a été créée à la fois par ChatGPT et Jonas Simmerlain, théologien et philosophe à l’Université de Vienne.

«J'ai conçu ce service - mais en fait je l'ai plutôt accompagné, car je dirais qu'environ 98% viennent de la machine», a ainsi expliqué M. Simmerlain à l’Associated Press.