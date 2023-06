Jennifer Aniston: l'excès de sport a nui à sa santé

Jennifer Aniston estime s'être «brisé le corps» avec le sport. L'actrice de «Friends» a avoué qu'elle s'était épuisée à constamment s'adonner à des entraînements d'une intensité punitive.

«Quand vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous dites: ''Il faut que je fasse 45 minutes de cardio ou je n'aurai pas fait un bon entraînement'', c'est intimidant, a expliqué la star de 54 ans. J'y ai cru pendant si longtemps. Je me suis épuisée et je me suis brisé le corps.»

Elle a révélé que son psychothérapeute lui avait donné une poupée Barbie «recouverte de bandes Kinesio» pour «montrer toutes les blessures» qu'elle avait subies au cours des 15 dernières années.

L'actrice de «Polly et moi» a déclaré qu'elle avait troqué ses séances à fort impact pour un programme d'entraînement à domicile moins intense avec la marque de fitness Pvolve, avec laquelle elle s'est désormais associée.

Dans une interview pour «Cosmopolitan», elle a expliqué ce qui l'avait inspirée à toujours être au top de sa forme. «Une fois, un agent a mentionné que j'étais un peu rondouillarde, potelée. Bref, je suis devenue beaucoup plus attentive au fait de ne pas manger, genre, des sandwichs à la salade d'œufs et des sandwichs au thon et des frites et de la sauce et toutes les choses que je mangeais tout le temps quand j'étais adolescente, a-t-elle expliqué. Et puis je suis devenu vraiment accro au sport, à l'alimentation consciente et aux aliments sains, qui changent chaque année. C'est en constante évolution: ce qui est mieux pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et ensuite, vous êtes genre: ''ah bon, maintenant ce n'est plus bon pour vous? Eh donc, qu'est-ce qui est bon pour vous?'' Vous essayez juste de suivre le rythme.»