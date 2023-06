L’ananas au BBQ, le dessert dont vous ne soupçonniez pas le bon goût

Voici une façon originale de revisiter les fameux burnt ends de porc en version fruitée. On y retrouve le même goût fumé et sucré, mais adapté pour déguster ce plat en dessert ou en collation. Assurément, l’élément le plus difficile de cette recette sera de ne pas manger l’ananas complet avant l’arrivée des invités. La technique de cuisson unique assure un ananas juteux et plein de saveurs, le tout agrémenté d’un mélange d’épices et de sauce BBQ. Cette recette se fait plus facilement avec un BBQ au charbon, car l’utilisation de braises sera nécessaire. Pour les BBQ au propane, utiliser la zone de saisie ou retirer la grille pour placer l’ananas directement sur les brûleurs. Bon BBQ!

Photo fournie par Philippe Lapointe

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 40 minutes

Température interne : 125 °F

INGRÉDIENTS

1 ananas

3 c. à soupe de beurre

2 c. à soupe de miel

1 tasse de sauce BBQ au choix

Mélange d’épices

2 c. à soupe de cassonade

2 c. à thé de poudre de chili

1 c. à thé de poudre d’ail

1 c. à thé de poudre d’oignon

1 c. à thé de cumin

1 c. à thé de cannelle

1 c. à thé de paprika

1⁄2 c. à thé de sel

1⁄2 c. à thé de poivre noir moulu

TECHNIQUE