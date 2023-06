L’autre midi à la table d’à côté: prendre le temps de s’écouter

En partageant son temps entre la radio et la télévision, Francis Legault développe des liens de confiance avec les personnalités qu’il met en valeur dans des concepts simples et intimes. Celles-ci se livrent avec une grande liberté, une certaine impudeur et beaucoup d’authenticité dans les projets qu’il mène.

À la télé, il a été le complice derrière la caméra de Daniel Pinard et Josée Di Stasio, réalisant Les pieds dans les plats, À la Di Stasio et Du cœur au ventre. On lui doit aussi le documentaire Le goût d’un pays, réunissant Gilles Vigneault et Fred Pellerin.

À la radio, il a travaillé avec Marc Labrèche et Anne Dorval, réalisé les documentaires sur Barbara et Robert Charlebois, puis il a créé L’autre midi à la table d’à côté qui fait le saut au petit écran depuis quatre saisons.

S’il était audacieux de réaliser une émission avec deux personnes assises qui se parlent à l’ère du zapping, il prouve à quel point c’est précieux de prendre le temps de s’écouter.

Les duos d’invités sont souvent surprenants. Comment décides-tu des combinaisons?

C’est jamais pareil. Chaque saison, on a des noms en tête, mais ça prend parfois une année avant de trouver le match parfait. Ma job, c’est d’organiser du speed dating. Pierre Foglia et Pierre Falardeau ont été les premiers invités à la radio. Réunir Julie Le Breton et Micheline Lanctôt, deux femmes engagées, devenait une évidence. Des fois, on a des parentés d’esprit, des fois, on a des clashs. Janette Bertrand et Charles Lafortune sont des chouchous du public de deux générations. Avec Maripier Morin et France Castel, je voulais parler de consommation au féminin. Marie Laberge faisait partie d’une grande fratrie alors que Lise Dion est une enfant unique adoptée. Kim Lévesque-Lizotte et Pierre-Yves McSween ont des images publiques caricaturales : elle, la féministe woke, et lui, le comptable. Ils se sont d’ailleurs amusés à savoir qui allait payer la facture.

Les épisodes débutent souvent alors que la conversation est entamée. Se rencontrent-ils avant?

Pas avant d’arriver à table. Ils ont toujours hâte de rencontrer l’autre. On n’est pas dans un talkshow, donc on se permet de briser le moule. On mise sur une caméra paparazzi, style Paris Match avec des flous. On veut donner l’impression du plaisir coupable d’espionner une conversation. Quatre-vingt-dix pour cent des invités disent oublier les caméras et les autres clients. Ma plus grosse crainte était d’ailleurs de ne pas être capable de reproduire l’intimité de la radio. Les invités font preuve d’une grande authenticité. On est dans des conversations où personne n’a le gros bout du bâton par rapport à l’autre. Ils savent que ce sont des rencontres humaines dont le contenu peut servir à plein de gens.

Reçoivent-ils un dossier de recherche pour alimenter la conversation?

On fait une recherche sur chacun, on leur parle, on partage des thèmes. Je viens les voir à quelques reprises pendant le repas pour faire des suggestions. Il m’arrive de faire la «Violette» de «parler pour parler». C’est comme une conversation avec un joueur fantôme, mais on les laisse aller. Un repas dure entre 2 h et 2 h 30. Le but est de prendre le temps de raconter leur histoire.

Les invités dégustent un repas. Est-ce que ça t’oblige à monter l’épisode chronologiquement pour qu’il n’y ait pas de problème de raccord?

Je vais te dire un secret. J’ai demandé à avoir des assiettes creuses donc on ne voit jamais où ils sont rendus dans leur plat.

Est-ce qu’il arrive que des invités amènent la conversation où tu ne l’attendais pas?

C’est une improvisation qu’on a préparée. On demande aux invités d’être ouverts à ce que l’autre va apporter. Dans l’épisode avec Varda et Virginie Fortin, il a été question de bipolarité. La première en souffre et la deuxième l’a jouée. Suite à une question de Varda, Virginie a parlé de la bipolarité de sa grand-mère. Elles ont aussi abordé la question du suicide. Je ne pensais vraiment pas aller vers ça. Alexandre Jardin et Ricardo sont tous deux dans la joie de vivre, l’amour et la dolce vita en plus d’être très engagés. Le hasard a voulu que Jardin ait construit l’univers amoureux de Ricardo. Tous les épisodes ont leur surprise.

