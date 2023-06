Le jeu en valait la chandelle pour le CH

Kent Hughes n’avait pas le choix. C’était écrit dans le ciel avant que ce ne soit apposé sur le contrat de Cole Caufield.

C’est beaucoup d’argent en 8 ans, a réalisé le numéro 22. Il a raison, mais c’est ça maintenant. Les kids décrochent le magot en partant, dès les premières années, c’est la norme et ça n’ira pas en descendant.

De ceux que vous voyez en finale, Mathieu Tkatchuk gagne neuf millions, Sam Reinhart empoche huit millions. Jack Eichel des Golden Knight, c’est 10 millions par an.

Jusqu’en 2031

On le disait encore à petit salaire, mais, depuis 2021, Caufield a déjà engrangé plus de 2 millions et demi avec le Canadien.

Toutefois, ce nouveau contrat l’amène jusqu’en 2031 et plusieurs ont un petit bémol. Cole tiendra-t-il le coup aussi longtemps du haut de ses 5’ et 7 ?

On ne se le cachera pas, s’il est un véritable scoreur de 40 buts, on va s’acharner sur lui et il se fera brasser. Il est de petit format et une épaule a déjà flanché. Voyez comment les joueurs se tapent impunément dessus dans cette finale Floride-Vegas et imaginez Cole Caufield dans le paquet. Ayoye !

Encore là, Kent Hughes n’avait pas le choix. Le jeu en valait la chandelle. Si ça ne fonctionne pas, ce ne sera pas la première fois qu’on échappera 10 millions à l’eau.

Bravo Mario

Il aura 67 en septembre et il a décidé que c’était assez.

Mario Tremblay aura eu une carrière exceptionnelle. Les coupes Stanley comme joueur, des années comme instructeur, et aussi la radio et la télé à fond la caisse.

Bon vivant, toujours dynamique, golfeur invétéré, handicap à 8, il arrête toutes ses activités professionnelles et compte maintenant respirer par le nez, prendre ça cool comme on dit. Il le mérite.

Mario est un homme intense et il est devenu un grand-papa extraordinaire de Mathis, Danyk et Nathan. Janie et Claudia, ses filles, l’auront encore plus à elles. Mario est tout un babysitter.

Bravo Mario pour l’ensemble de l’œuvre... depuis les Aiglons d’Alma jusqu’à ton dernier show, lundi passé.

De l’enclave