Le repos s’en vient pour Patrick Roy

SHERBROOKE | Patrick Roy attendra avant de faire connaître ses intentions quant à son avenir avec les Remparts.

«Oui j’ai savouré ma journée, mais je vais laisser ça de même pour l’instant, a raconté l’entraîneur-chef et directeur-général des Remparts. Le repos s’en vient et la pression va tomber. Vous ne me verrez plus avec le visage aussi rouge que notre chandail. Je pars en Écosse avec Jacques (Tanguay) le 18 juin.»

On peut présumer qu’il fera connaître sa décision dans quelques jours avant ses vacances en Europe.

Quant au repêchage, Roy était satisfait de la récolte. «Après deux années à batailler pour les grands honneurs, on repart la roue, a-t-il illustré. La mission aujourd’hui était de refaire notre banque de choix pour les deux prochaines années. Ça ressemblait au repêchage de Shawinigan en 2018 quand j’étais revenu.»

«Le repêchage de cette année va nous apporter de la profondeur et j’espère que certains vont se faufiler pour occuper un plus grand rôle, de poursuivre Roy. On veut de la continuité et ça passe par le repêchage. Malgré nos succès des deux dernières années et de notre titre de la Coupe Memorial, je suis assez fier du nombre de choix que nous avons.»

Les Remparts ont conclu plusieurs transactions en plus de celle avec les Voltigeurs. Deux avec le Drakkar de Baie-Comeau, une avec les Eagles du Cap-Breton, les Olympiques de Gatineau, les Foreurs de Val-d’Or et les Wildcats de Moncton

«Moi je m’amuse en bougeant des choix, mais le crédit va aux recruteurs qui font un très bon travail, a-t-il résumé. On doit prendre notre pilule pour revenir plus fort dans les prochaines années.»

Les Remparts aimaient assez Nathan Quinn pour devancer leur première sélection. «On l’aime beaucoup et on a senti le besoin de s’avancer, a expliqué Roy. Il a une très bonne vision du jeu.»

Toutes les transactions sauf une ont impliqué uniquement des choix au repêchage. Les Remparts ont troqué leur choix de 7e ronde aux Cataractes obtenant en retour de l’attaquant de 18 ans Charles-Olivier Villeneuve dont le frère Xavier a été un choix de 1ère ronde (7e) par l’Armada de Blainville-Boisbriand.