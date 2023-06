Les Rolling Stones se réunissent avec leur bassiste original pour la première fois en 30 ans

Le bassiste Bill Wyman s’est réuni avec les anciens membres des Rolling Stones pour rendre hommage au défunt joueur de batterie Charlie Watts dans le cadre d’un nouvel album, a rapporté le quotidien «The Sun».

Le disque inclura un ancien enregistrement du batteur avant sa mort en août 2021, après une bataille contre un cancer de la gorge.

Bill Wyman, 86 ans, avait quitté le groupe en 1993 après 30 ans. Il insiste toujours à ce jour sur le fait qu’il n’a jamais regretté cette décision.

On entendra le son de sa basse sur une seule chanson de l’album, où il s’est rendu jusqu’à Los Angeles pour une séance d’enregistrement avec le chanteur Mick Jagger.

«Bill n’avait pas vu le groupe ensemble depuis des années, mais il a toujours aimé Charlie [Watts]. Cet album est vraiment un hommage à Charlie, alors il ne pouvait pas refuser l’offre», a dit une source proche de Wyman.

«C’était vraiment agréable d’avoir Mick [Jagger], Keith [Richards] et Ronnie Wood au studio pour commémorer Charlie, en jouant et en chantant sur des pistes de batterie qui sont réutilisées et intégrées à l'album», a-t-il ajouté.

Paul McCartney et Elton John figureront aussi sur l’album.