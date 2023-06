LHJMQ: les Saguenéens se préparent un très bel avenir

SHERBROOKE Les Saguenéens de Chicoutimi ont fait un pas très important dans la construction d’une équipe de premier plan en sélectionnant quatre des huit plus beaux espoirs du repêchage.

Les Sags ont ouvert le bal en sélectionnant Émile Guité au 2e rang. L’attaquant des Gaulois de Saint-Hyacinthe était comblé de se retrouver dans la région natale de sa mère.

«C’est un sentiment incroyable d’être repêché par les Saguenéens, a mentionné le joueur par excellence du championnat national M18AAA. Ma mère est née à Arvida et j’ai encore de grandes tantes qui habitent dans la région.»

Yannick Jean trace une comparaison entre Guité et Maxim Massé qu’il a sélectionné en première ronde en 2022 et qui a été choisi recrue par excellence au pays cette année.

«Massé a eu un impact important cette année et Émile est un joueur très similaire à l’exception qu’il est gaucher, a affirmé l’entraîneur-chef et directeur-gérant des Sags. C’est un gars doté de bonnes qualités offensives et d’une bonne vision qui peut jouer un style physique. Ce que j’aime beaucoup, c’est un gars humble et qui se laisse coacher. Ce sont des qualités que j’ai beaucoup apprécié de Massé.»

Un défenseur très mobile

Les Saguenéens ont enchaîné avec le centre Nathan Lecompte, des Grenadiers de Châteauguay, et le défenseur Alex Huang, des Vikings de Sainte-Eustache, avec les 4e et 5e sélection.

«Sur la grande glace du Centre Georges-Vézina, Alex va être un joueur très spectaculaire, a prédit Jean. Il sera capable de monter la rondelle et de profiter de l’espace libre. Il est dans la même catégorie qu’Artemi Kniazev qui a joué avec nous et qui a été un choix de 2e ronde des Sharks de San Jose en 2019.»

Avant de sélectionner Huang, Jean s’est assuré que l’arrière allait se présenter au Royaume en août pour le camp d’entraînement. «Nous avons été en contact avec lui jusqu’à la fin et nous avons obtenu la garantie qu’il jouerait chez-nous.»

Huang a regardé l’option des États-Unis avant de statuer qu’il allait demeurer au Québec. «Ce sont deux excellents parcours, mais je vais jouer dans la LHJMQ parce que je considère qu’il s’agit de la meilleure place pour me développer, a-t-il expliqué. J’ai toujours considéré les deux options. Chicoutimi est une ville chaleureuse avec de très bons partisans.»

«Avec les quatre joueurs de 16 ans qui rentrent et les quatre de l’an dernier, nous allons construire quelque chose de solide, de poursuivre le défenseur de 5 pi 11 po et 159 livres. Tous les quatre, on a représenté le Québec aux Jeux du Canada et on se connaît bien.»

Meilleur marqueur

Dirigé par son père au cours des deux dernières saisons, Lecompte a terminé au premier rang des marqueurs du circuit M18AAA cette année. «Il possède un très, très bon tir et une bonne vitesse, a indiqué Jean. Pour avoir joué à 14 ans dans le M18AAA, Nathan a beaucoup de caractère.»

Lecompte n’entrevoit pas une grande adaptation de miser sur un autre entraîneur que son père. «Ça va se faire comme dans le beurre, a-til imagé. On faisait la différence entre la maison et l’aréna. Je suis content d’avoir fait le saut dans le M18AAA dès 14 ans et je prendrais la même décision si c’était à refaire. J’ai besoin de nouveaux défis. Je vais en avoir de nouveaux dans le junior.»

Les Sags ont complété leur récolte en sélectionnant l’arrière Jonathan Prud’homme au 8e rang. Les Bleuets avaient Xavier Villeneuve dans leur mire, mais l’Armada de Blainville-Boisbriand leur a coupé l’herbe sous le pied en transigeant pour obtenir le 7e choix.

«Villeneuve était parmi les joueurs que nous aimions, a reconnu Jean. Jonathan est un gars physique qui était le joueur le plus robuste de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada. Nous avons mis la main sur les deux défenseurs qui formaient la première paire.»