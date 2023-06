Manchester City, dirigé par le maître tacticien Pep Guardiola, a remporté la première Ligue des champions de son histoire en battant l'Inter Milan 1-0 en finale, samedi à Istanbul.

Les Citizens succèdent au palmarès au Real Madrid grâce à un but de Rodri à la 67e minute de jeu et réalisent le triplé après leur succès en championnat et en Coupe d'Angleterre.

Plus de détails à venir.