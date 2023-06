Mode de stars: couleurs vitaminées pour l'été

Cette semaine, plusieurs stars ont revisité les looks marquants des années 1960, entre autres au tournoi de polo Veuve Clicquot, qui se tenait au Liberty State Park au New Jersey, et à la première de Spider-Man : À travers le Spider-Verse.

Les mini robes, les silhouettes trapèze et le motif de teinture par nœud se sont déclinés sur fond de couleurs vitaminées de jaune, d’orangés et de verts. Hailee Steinfeld a surpris sur le tapis rouge vêtue d’une pièce utilitaire, Emmy Rossum a choisi une robe seyante pour différentes morphologies et Sofia Carson a joué la carte gothique.

Survol des tenues marquantes des derniers jours.

SIMONE ASHLEY

Photo AFP

En quête d’inspiration pour un look estival sans tracas ? Simone Ashley, glissée dans une robe droite Valentino vert pomme est le parfait exemple à reprendre, et ce jusqu’à ses sandales plates.

EMMA STONE

Photo AFP

L’agencement d’un t-shirt et d’une jupe trapèze courte confèrent une allure juvénile à un look. Emma Stone, vêtue d’un ensemble Louis Vuitton, incarne ici une version contemporaine d’une silhouette marquante des années 1960.

ASHLYN HARRIS

Photo AFP

La joueuse de football américaine Ashlyn Harris a craqué pour le style preppy de Thom Browne. Elle y est allée d’un complet-bermudas aux carreaux pastel.

HAILEE STEINFELD

Photo AFP

Avec cette tenue Bally, Hailee Steinfeld juxtapose avec succès un vêtement basique, la chemise en denim, à une pièce singulière, la jupe en tubes de verre. Notez le stylisme nonchalant de la chemise, soit les manches retroussées et plusieurs boutons défaits.

JEREMY POPE

Photo AFP

Il est indéniable que Jeremy Pope a tout un style ! Le week-end dernier, il arborait un complet vert pomme de la marque Ami, des colliers Mckenzie Liautaud, dont les pièces de lithothérapie, et un fedora blanc Esenshel.

SOFIA CARSON

Photo AFP

Cette création Zuhair Murad aurait pu faire un peu matrone, mais les ouvertures aux épaules et les boutons dorés lui confèrent l’élégance et le souffle de jeunesse parfaits pour Sofia Carson.

DANAI GURIRA

Photo AFP

Les plis creux de cette robe Off-White amplifient la silhouette sablier tant prisée. Danai Gurira a personnalisé son look d’un tambourin de paille de la marque Esenshel et de lunettes solaires Lanvin.

ISSA RAE

Photo AFP

Rien de tel qu’un imprimé au motif de teinture par nœud (tie-dye) pour marquer les beaux jours. Issa Rae a injecté un peu de folie à son look signé Johanna Ortiz en optant pour des sandales ornées de plumes de Le Silla.

KAREN GILLAN

Photo AFP

L’actrice et réalisatrice Karen Gillan a opté pour une touche de fantaisie en choisissant cette robe blanche Proenza Schouler dont les volants des manches sont accentués d’un biais noir. L’effet est magnifique !

Looks de la semaine

MARIE-CLAUDE BARRETTE ET ANNE-ÉLISABETH BOSSÉ

Photos fournies par Patrick Séguin

À l’occasion de la deuxième édition de l’événement-bénéfice de la Fondation Autiste & majeur qui a permis de récolter la somme de 325 000 $ pour le développement de centres de jour destinés à cette clientèle, Marie-Claude Barrette y est allée d’une longue robe Mango assortie d’un collier en perles et chaîne à maillons or. L’aspect intéressant du motif floral (de plantes d’intérieur) est l’agencement du feuillage vert qui se découpe du fond ivoire et des feuilles de philodendron et de palmiers blanches tranchant du fond vert. Les manches courtes évasées et la coupe cache-cœur de la création siéent bien à sa silhouette.

Quant à Anne-Élisabeth Bossé, elle a craqué pour cette création à fines rayures dans les teintes de terre accessoirisée d’un collier gourmette ras du cou.

« J’ai déniché cette robe Rebecca Taylor lors d’un voyage à New York. C’était l’occasion parfaite pour l’étrenner », a lancé la comédienne.