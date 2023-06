Novak Djokovic, pour la gloire et l’histoire à Roland-Garros

PARIS | Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, l’a décrit comme une légende. Le jeune Espagnol de 20 ans à peine ne pouvait pas mieux dire, puisque Novak Djokovic pourrait écrire une nouvelle page d’histoire dimanche.

S’il remporte la finale à Roland-Garros face au Norvégien Casper Ruud, quatrième favori sur l’ocre parisienne, Djokovic obtiendra son 23e titre en Grand Chelem, devançant ainsi Rafael Nadal pour s’installer seul au sommet.

«Mon carburant, ce sont les Grands Chelems, c’est ce qui me donne du gaz quand je me lève le matin, j’aime cette sensation», avait-il soutenu en conférence de presse vendredi.

Le Serbe de 36 ans pourrait aussi retrouver le premier rang de l’ATP, pour une 388e semaine au cours de sa carrière, ce qui constituerait un record. Il est déjà assuré de voler le deuxième échelon à Daniil Medvedev, lundi.

Déjà champion à Roland-Garros en 2016 et 2021, «Djoko» pourrait également devenir le seul joueur de tennis de l’histoire à avoir remporté les quatre tournois majeurs à au moins trois reprises chacun. Il avait triomphé en Australie au début de la saison.

«C'est un privilège de pouvoir écrire l'histoire de ce sport que j'aime tellement et qui m’a tant donné. La motivation est très élevée. Mais, il y a encore un tour, ne l’oublions pas, et j’espère mettre la main sur le trophée», avait-il dit après avoir vaincu un Alcaraz nerveux et victime de nombreuses crampes en demi-finale, 6-3, 5-7, 6-1 et 6-1.

Pas encore le tour d'Alcaraz

«Je lui ai dit qu'il a encore beaucoup de temps devant lui, a raconté Djokovic au sujet d’Alcaraz. Je suis certain qu'il va gagner Roland-Garros plusieurs fois. Je n'ai vraiment aucun doute là-dessus parce que sa façon de jouer est incroyable. Il a tellement de qualités.»

De plus, le troisième favori à la Porte d’Auteuil disputera sa 34e finale en Grand Chelem, à égalité avec l’Américaine Chris Evert.

Deuxième finale pour Ruud

Ruud a pour sa part vaincu l’Allemand Alexander Zverev, 22e tête de série, en demi-finale, 6-3, 6-4 et 6-0. Il retourne en finale dans la capitale française pour un deuxième printemps consécutif, après avoir perdu devant Nadal l’an dernier.

Mais la tâche sera ardue, puisque le Norvégien de 24 ans n’a jamais soutiré une manche à Djokovic en quatre matchs.

«Je vais simplement essayer de jouer sans pression, de profiter du moment», avait dit vendredi Ruud, qui sera à la recherche de son premier titre majeur.

▶ La finale aura lieu vers 8h30, heure du Québec.

Le plus de titres majeurs en simple

Chez les hommes

22 Novak Djokovic

22 Rafael Nadal

20 Roger Federer

14 Pete Sampras

12 Roy Emerson

Chez les femmes

24 Margaret Court

23 Serena Williams

22 Steffi Graf

19 Helen Wills Moody

18 Chris Evert

18 Martina Navratilova

Sources : ATP et WTA