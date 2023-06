Omnium canadien : le Québécois Étienne Papineau essuie une deuxième déception dans la même semaine

TORONTO – Deux fois cette semaine, Étienne Papineau a ressenti la même déception. Celle de rater de peu le couperet dans un tournoi important à ses yeux. C’était lors de la longue épreuve de qualification finale pour l’Omnium des États-Unis et... l’Omnium canadien.

Quand il a levé la calotte après son roulé final vendredi soir à Oakdale, il a passé son bras sur son front, fermé les yeux et poussé un soupir.

L’image transpirait sa déception.

«Je suis déçu. Très déçu, a-t-il laissé tomber d’entrée de jeu en entrevue avec le Journal après avoir raté le couperet par deux coups.

«Parce que j’étais dans le coup sur le neuf de retour et deux erreurs alors que je me trouvais en bonne position dans l’allée m’ont chacune coûté des bogueys. Mon objectif n’était pas uniquement d’éviter le couperet, mais surtout de rivaliser avec ces gars.»

Deuxième départ

À Oakdale, situé dans la grande métropole de Toronto, Papineau effectuait son second départ sur le circuit de la PGA. En février 2022, il avait participé à l’Omnium de Phoenix au TPC Scottsdale et raté le couperet par six coups.

Vendredi, il avait pris le taureau par les cornes pour se tailler une place dans les rondes finales.

Amassant trois oiselets aux cinq premiers fanions, un mauvais double boguey au 6e a ralenti ses ardeurs.

«Ç’a fait mal, car j’ai visé directement le drapeau quand je ne devais pas le faire. Je devais compenser avec des oiselets sur le retour, mais le fer droit n’a pas collaboré. Il a été froid toute la semaine», a résumé le golfeur de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Malgré d’excellents coups de départ, deux autres bogueys au cœur du retour lui ont brisé les reins et obligé à rentrer au Québec plus tôt que prévu.

Disette de 24 ans

«Je suis content de ma semaine à Oakdale, mais je suis déçu du résultat. Mon score ne représente pas mes performances, a indiqué celui qui a signé des cartes de 73 (+1) et 72 (É). J’ai mieux joué que ça et je manque le couperet par deux coups.

«Je sais que je peux rivaliser avec ces gars-là, a-t-il enchaîné. Ce n’est qu’une question de temps et de roulés qui tombent. Deux roulés de moins et je participe aux rondes du week-end. Le jeu court et le putting fait toute la différence sur ce circuit. »

Il aurait été le premier golfeur québécois à y parvenir à l’Omnium canadien depuis Craig Matthew en 1999. Le natif de Pointe-Claire avait terminé au 58e échelon à l’époque alors que le tournoi se déroulait à Glen Abbey.

Depuis les années 60, une poignée de Québécois ont réalisé cet exploit. Stéphane Talbot, Daniel Talbot, Phil Giroux et Adrien Bigras y sont parvenus, selon les archives de Golf Canada.

La plus longue journée au golf

Comme mentionné, Papineau a participé à ce qui est surnommé la plus longue journée dans le monde du golf, soit l’étape finale des qualifications à l’Omnium des États-Unis. Lundi dernier, sur les allées du club de golf Lambton situé tout près d’Oakdale, il a enfilé 36 trous.

Après une première ronde de 69 (-1), il se dirigeait vers une retentissante carte de 65 et la possibilité de mériter l’un des trois tickets disponibles vers le Los Angeles Country Club. Des bogueys au 15e et 16e fanion l’ont fait reculer au tableau tandis qu’il n’a pu réparer ses erreurs.

«J’étais encore dans le coup là-bas. C’est la vie. J’apprends de chacune des expériences, a rappelé le golfeur de 26 ans qui dispute sa deuxième saison chez les pros. Je dois continuer à avancer, car c’est un long processus.

«Quand on y pense, je ne fais que commencer. J’ai réussi une bonne première saison sur le circuit canadien du PGA Tour. J’obtiens de bons résultats un peu partout. Je compte deux présences sur le grand circuit.

«Je progresse et je veux tout donner pour jouer chaque semaine sur le PGA Tour.»

Papineau entamera sa deuxième saison sur le circuit canadien dès jeudi prochain, à Victoria en Colombie-Britannique.