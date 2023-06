Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 11 juin qui valent le détour.

Tennis : Novak Djokovic c. Casper Ruud

Novak Djokovic (troisième joueur mondial) connaît de bons moments à Roland-Garros. Il a seulement perdu deux manches depuis le début du tournoi et il a éliminé le numéro un mondial, Carlos Alcaraz en demi-finale avec un triomphe en quatre manches. Le Serbe est en quête d’un troisième sacre à Paris. Djokovic a seulement remporté un tournoi cette saison et c’était lors de l’Open d’Australie en février dernier. Son adversaire sera Casper Ruud qui est le quatrième tennisman sur l’échiquier mondial. Le Norvégien a respectivement battu Holger Rune (sixième raquette mondiale) ainsi que Alexander Zverev (27e joueur au monde) afin d’atteindre la grande finale des Internationaux de France. Ruud sera en quête d'un deuxième titre cette saison. Il avait triomphé au tournoi d'Estoril en avril dernier. Les deux joueurs en seront à un quatrième rendez-vous en carrière et Djokovic s’est imposé à chaque reprise lorsqu’ils se sont affrontés.

Prédiction : Victoire de Novak Djokovic 3 à 1 - 3,55

Baseball : Reds de Cincinnati c. Cardinals de St-Louis

Getty Images via AFP

Même si les Reds de Cincinnati (30-35) connaissent une saison plutôt ordinaire, les hommes de David Bell se débrouille plutôt bien par les temps qui courent avec quatre victoires à leurs six dernières parties. Deux de ces quatre gains ont été récoltés contre les Dodgers de Los Angeles (37-28). La formation de l’Ohio peut compter sur l’un des meilleurs espoirs du baseball majeur, soit Elly De La Cruz qui a fait ses débuts dans la MLB mercredi contre les Dodgers. Le joueur de 21 ans est sur une séquence de cinq matchs consécutifs avec au moins un coup sûr. Il compile actuellement une moyenne au bâton de .316 et il a frappé un circuit.

Prédiction : Victoire des Reds de Cincinnati - 2,20

Football : Roughriders de la Saskatchewan c. Elks d’Edmonton

Rick Elvin/Agence QMI

La seule rencontre au calendrier dimanche la Ligue canadienne de football (LCF) mettra aux prises les deux pires équipes de la division Ouest lors de la dernière campagne. Les Elks d’Edmonton (4-14 en 2022) et les Roughriders de la Saskatchewan (6-12 en 2022) ont terminé respectivement au cinquième et quatrième échelon dans l’Ouest. Les Riders ont été très actifs pendant la saison morte en mettant sous contrat deux anciens joueurs des Alouettes de Montréal soit Trevor Harris et Jake Wieneke qui étaient des éléments clés en offensive. Harris et Wieneke risquent d’avoir un grand impact sur l’attaque de la Saskatchewan.

Prédiction : Victoire des Roughriders de la Saskatchewan - 2,10