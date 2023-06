S'opposer au gouvernement cubain, c'est payant, de toute évidence...

À l’heure où j’écris ces lignes, le 40e Marché de la poésie de Paris vient d’être inauguré et il s’étendra jusqu’au dimanche 11 juin. C’est une activité à laquelle ont participé et participent toujours, année après année, de nombreux poètes québécois.

Cette année, la présidence de l’événement culturel devait être assumée par la poétesse cubaine Nancy Morejón. Qui est-elle ? C’est une femme noire, née en 1944, qui a publié de nombreux ouvrages de poésie et qui a déjà assumé la présidence de l’Union des écrivains et artistes cubains. Pour son engagement indéfectible envers la lutte des femmes et contre le racisme, elle inspire le respect dans le milieu de la culture à Cuba et dans les Caraïbes. Suffisamment, en tout cas, pour avoir été nommée présidente du Marché de la poésie de Paris... jusqu’à ce qu’un certain Jacobo Machover, un écrivain cubain qui est parti de Cuba à l’âge de neuf ans avec sa famille, quelques années après le triomphe de la Révolution, en 1963, l’accuse d’un grave crime : son appui indéfectible à la révolution et à son gouvernement. On a donc décidé de lui retirer la présidence, tout en maintenant sa participation.

Photo courtoisie

En France, on aime les dissidents et ceux qui demeurent fidèles à leurs idéaux de justice sont vite déclassés. Ainsi, dans ses écrits, Machover s’acharne toujours à décrire le Che comme un vulgaire assassin et un bourreau fanatique. Tous ses ouvrages traduisent cette obsession. De son opposition au gouvernement cubain, il a fait son fonds de commerce. Et c’est payant, de toute évidence. D’ailleurs, après l’attaque au cocktail Molotov contre l’ambassade cubaine à Paris, en juillet 2021, Machover s’était empressé d’appuyer publiquement ceux qui avaient revendiqué cet attentat terroriste dont les auteurs n’ont jamais été retrouvés. Si l’ambassade étatsunienne avait été attaquée de la même manière, on aurait très rapidement trouvé les coupables et on les aurait accusés de terrorisme. Mais comme il s’agit simplement de l’ambassade cubaine, on n’a rien fait, constatent plusieurs centaines d’écrivains, d’éditeurs, de syndicalistes, d’artistes, de personnalités diverses, d’universitaires et d’intellectuels résidant en France, dans une déclaration publique en réponse à la décision du Marché de la poésie de retirer la présidence à la poétesse cubaine Nancy Morejón.

Tout n’est pas parfait à Cuba et il reste de nombreuses choses à améliorer, disent les signataires, mais on doit constater une chose : ce n’est pas dans les rues de La Havane que la police fait feu contre des Noirs tout simplement parce qu’ils sont noirs ou qu’ils prennent du temps à obtempérer. Comment peut-on attaquer des artistes et des écrivains en leur imputant toutes les décisions politiques prises par leur gouvernement ? Lorsqu’un écrivain français se rend à l’étranger, par exemple, on ne lui demande pas s’il a voté pour Macron et on ne le responsabilise pas de toutes ces blessures, certaines très graves, infligées aux gilets jaunes par les policiers de son pays, affirment-ils. Cette décision nous attriste et nous scandalise, concluent les signataires.

Sur les traces de l’Espagne dans les rues de la Vieille Havane

Si vous êtes à La Havane du 12 au 16 juin prochain, et si vous aimez la danse, le ballet et le flamenco, vous serez servis. En effet, le Festival La Huella de España (La trace de l’Espagne) vous propose un audacieux programme de ballet classique, avec la participation du prestigieux Ballet national de Cuba auquel se joindront des compagnies de ballet espagnoles et des danseurs et danseuses de flamenco, des chorales, des guitaristes, des pianistes et autres musiciens, dans des chorégraphies originales et un décor merveilleux, celui de la Vieille Havane. Avec exposition de photos (c’est la trentième édition), projections de films et ateliers de discussions et d’échanges. ¡Olé !