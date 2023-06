«Transformers: le réveil des bêtes»: merci aux équipes de Montréal!

Après avoir réalisé Creed II, Steven Caple Jr. a repris la barre de la franchise Transformers et a choisi Montréal pour tourner ce nouveau volet des aventures des Autobots. Entrevue...

Produit par Michael Bay avec un budget de 200 millions $US, Transformers: le réveil des bêtes signe le retour d’Optimus Prime et des Autobots. Ces derniers s’allient avec les Maximals afin de sauver la planète – et l’univers – des Terrorcons. Et deux humains seront de cette lutte épique, Noah Diaz (Anthony Ramos), un ancien militaire, et Elena Wallace (Dominique Fishback), spécialiste d’artefacts dans un musée.

Pas de place ailleurs... tout simplement

À l’été 2021, l’équipe de Transformers a posé ses pénates à Montréal, un choix qui s’est imposé de lui-même. «Nous tournions en plein pendant la pandémie et le confinement et tous les plateaux étaient réservés dans le monde entier... sauf à Montréal!», a expliqué Steven Caple Jr. en riant lors d’une entrevue avec l’Agence QMI.

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES

«Évidemment, la seconde raison est que nous avions entendu que Montréal disposait d’excellentes équipes. L’un de nos producteurs, Lorenzo di Bonaventura, avait déjà tourné plusieurs films à Montréal et il était heureux d’y revenir. Pour ma part, c’était ma première fois au Québec.»

La liberté dont a bénéficié la production a également été l’une des raisons de la venue de Transformers: le réveil des bêtes chez nous.

«Nous avons utilisé Montréal pour rendre New York, mais pas celui d’aujourd’hui, celui de 1994. Nous avons donc eu le droit de décorer et de remodeler Montréal afin qu’elle ressemble New York du début des années 1990. La majorité des tournages extérieurs a eu lieu de nuit puisque nous avons tenté le plus possible de demeurer fidèles à la mythologie des Transformers qui demeurent cachés pendant la journée. Le jour, les plateaux avaient un petit aspect de fin du monde puisqu’ils étaient vides.»

Le long métrage s’ouvre sur la Terre à l’époque préhistorique, alors que les Maximals se battent contre le dieu Unicron et les Terrorcons, et laissant Optimus Prime veiller sur la planète. L’action se transporte ensuite dans le New York du début des années 1990, alors que Noah, un ancien soldat, se cherche un travail afin de subvenir aux besoins de sa mère (Luna Lauren Vélez) et de Kris (Dean Scott Vazquez), son jeune frère malade. En parallèle, on suit Elena qui trouve une étrange statuette parmi les artefacts reçus par le musée où elle travaille.

Outre les extérieurs, la production a également construit des décors à l’intérieur des studios Mels. Parmi les plateaux grandioses, ceux du «troisième acte qui se déroule en haut d’un volcan, sur un pont. Nous avons également tourné des scènes qui se déroulent à l’intérieur des voitures sur un fond d’écran vert.»

«Tout l’appartement new-yorkais du personnage de Noah Diaz a été construit en studio, ce que les spectateurs voient est un plateau complet. Nous avons pris cette décision parce que la grande majorité des scènes doivent donner l’impression de se dérouler de nuit. Or, nous ne pouvions pas avoir d’enfant sur un plateau nocturne, nous avons donc filmé de jour, les plateaux intérieurs nous permettant de faire croire qu’il fait nuit.»

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES

Changement de cap?

À 35 ans, Steven Caple Jr. n’en est qu’à son troisième long métrage, le précédent ayant été Creed II, sorti en 2018, et qui met en vedette Michael B. Jordan, Sylvester Stallone et Tessa Thompson. Pas facile de passer d’un environnement d’humains à un composé en grande partie d’effets spéciaux à grand déploiement.

«J’aime les défis gigantesques, comme le fait de sauter à pieds joints dans une énorme franchise, a-t-il indiqué. Au-delà de cet aspect, je dois dire que je suis un admirateur de Transformers depuis des années et je crois que cela a facilité ma décision.»

«Lorsque j’ai reçu le scénario, les producteurs m’ont dit qu’ils allaient se concentrer sur l’intrigue des Beast Wars, présenté pour la première fois en prises de vues réelles. Je voulais également ajouter mon point de vue à l’héritage de cette franchise en réalisant un film qui me ressemble, qui raconte une histoire que j’ai envie de raconter, avec des acteurs qui illustrent le monde dans lequel je vis et qui me ressemblent si je peux dire.»

«Je dois avouer que le côté technique a été tout un apprentissage en raison du nombre impressionnant d’effets visuels. Pour Creed II, nous n’avions que quelques écrans verts et des coups de poing. Mais pour Transformers: le réveil des bêtes, c’était tout! Le fait d’être sur le plateau avec des acteurs humains sans robots était un défi de taille. Les acteurs parlaient à des balles de tennis posées sur des perches de six mètres et cherchaient où poser leur regard entre deux prises.»

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES

«Nous avons dû trouver un rythme et une allure différente pour le film. Merci aux équipes de Montréal, c’est grâce à elles que nous avons trouvé une manière de fonctionner qui nous convenait parfaitement. Les acteurs avaient des écouteurs dans une oreille tandis que des "doubleurs" leur disaient les répliques des robots, ce qui leur a permis de jouer et de transmettre de l’émotion.»

«Quand j’avais des questions, j’appelais Michael Bay. Il a été une ressource extraordinaire et m’a permis d’en apprendre encore plus sur les effets spéciaux, comment m’organiser, comment gérer le nombre de robots dans une prise», a précisé Steven Caple Jr.

Il y a quelques semaines, toute l’équipe du film se trouvait à Singapour pour la première mondiale du film, l’occasion pour le cinéaste de réfléchir au succès des Transformers.

«L’amour pour Bumblebee est quelque chose que l’on trouve dans tous les pays du monde. Mais je crois que tout le monde veut un héros, c’est l’attrait principal de la franchise et ici avec le personnage d’Anthony ou celui d’Optimus Prime. Quand on voit les admirateurs habillés en personnages, on sent tout l’amour et toute l’appréciation qu’ils éprouvent pour les films, et c’est ce qui explique pourquoi les Transformers ont autant de succès depuis plus de 30 ou 40 ans.»

«Pour moi, il y a aussi l’attrait de la nostalgie. En regardant les décennies pendant lesquelles les différents Transformers sont sortis, on voit l’évolution. Les dessins animés et les jouets jusqu’en 1990 avec l’arrivée des Beast Wars, puis les films en prises de vues réelles... on constate l’adaptation de la franchise aux différentes époques. Et même si le film se déroule en 1994, on y trouve des thématiques auxquelles nous pouvons tous y trouver notre compte.»

«J’ai beaucoup joué sur la nostalgie avec, notamment, la musique. Nous faisons référence à Tupac Shakur dans notre scène d’ouverture, et c’est quelque chose qu’on ne trouve nulle part ailleurs.»

Transformers: le réveil des bêtes prend les cinémas d’assaut le 9 juin.