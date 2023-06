Trump devrait plaider la maladie mentale: c'est sa meilleure défense

Donald Trump va être accusé mardi de trente-sept nouveaux chefs d’accusation. D’un point de vue juridique, sa meilleure défense serait de plaider la maladie mentale. Le narcissisme profond dont il souffre a fini par le pousser au crime.

Sa défaite aux élections présidentielles, qu’il a contestée par de nombreuses poursuites, a été reconnue par plus de 80 juges. Trump est maladivement convaincu de s’être fait voler son élection. Il est maladivement convaincu de toujours avoir raison.

Pour lui, la tricherie, qu’il exerce dans tous les domaines, du golf à la gestion financière, en passant par la politique, est un mode de vie qui lui permet de satisfaire son ego, lorsque les situations se retournent contre lui. Malheureusement pour Trump, le système de justice américaine est encore indépendant.

Un avocat de Trump a mentionné qu’il serait entre autres accusé de conspiration, de fausses déclarations, d’obstruction de la justice et de détention illégale de documents. Trump a droit à la présomption d’innocence, comme tout accusé. Mais les apparences contre lui sont très fortes.

1. En quoi le narcissisme peut-il affecter le jugement de quelqu’un ?

Un coup d’œil sur les sites médicaux en ligne montre que les personnes narcissiques ont besoin d’être admirées sans réserve, qu’elles pensent que tout leur est dû, que tout le monde les envie. Elles manquent d’empathie et exploitent les autres à leurs propres fins. Lorsqu’elles sont critiquées, elles peuvent entrer dans des rages extrêmes et s’enfermer dans le mépris. Face à la défaite, elles nient les faits, blâment les autres, mentent. Un plaidoyer de maladie mentale pourrait faire acquitter Trump. Mais un narcissique profond reconnaît rarement sa maladie.

2. Pourquoi Joe Biden n’est-il pas poursuivi pour avoir gardé des documents secrets ?

Tout le monde comprend que les présidents américains gèrent des tonnes de documents et que certains d’entre eux peuvent être éparpillés par mégarde. Ainsi, des documents secrets ont été trouvés dans le bureau que Biden a utilisé après sa vice-présidence. Cependant, contrairement à Trump, Biden n’a jamais refusé de rendre des documents ni refusé de coopérer avec les autorités. Trump au contraire a fait traîner les choses et déclaré que des documents étaient déclassifiés, alors qu’ils ne l’étaient pas. Pire, des documents qui concerneraient des secrets militaires sur la Chine et sur l’Iran semblent avoir disparu. La situation de Trump n’est donc pas comparable à celle d’autres dirigeants.

3. S’il était condamné, Trump pourrait-il être élu à la présidence ?

Rien dans la Constitution américaine n’empêche Trump d’être candidat à l’élection présidentielle. En théorie, il pourrait être un prisonnier et diriger les États-Unis de sa cellule. Il pourrait aussi s’absoudre lui-même des crimes dont il aurait été trouvé coupable par des tribunaux fédéraux.

4. Trump va-t-il bénéficier des procès qui s’annoncent ?

Trump va bénéficier des procès qui s’annoncent dans la mesure où la logique tordue des trumpistes les porte à voir des complots partout. Plus la justice s’acharne sur Trump, plus ils sont persuadés que quelques personnes obscures et malfaisantes tentent de confisquer la démocratie.

En revanche, les autres électeurs, qui en majorité ne sont pas trumpistes, vont s’éloigner davantage de Trump.

5. La Cour suprême pourrait-elle infirmer des jugements contre Trump ?

La Cour suprême pourrait infirmer des jugements contre Trump. Cependant, son alignement est davantage de nature idéologique que relié à des personnalités politiques. Il serait étonnant que ses juges infirment des décisions défavorables à Trump pour des motifs politiques.