Trump et les secrets du Canada à Mar-a-Lago

C’est une première dans l’histoire des États-Unis. Un ex-président fait face à 37 inculpations criminelles pour avoir eu illégalement en sa possession à sa résidence et à son club de golf de Mar-a-Lago en Floride des centaines de documents secrets, certains avec les plus hautes classifications sécuritaires.

En rapport avec ce vol, on reproche à Trump d’avoir fait de fausses déclarations, d’avoir tenté de dissimuler ces documents afin de les soustraire au FBI, et de complot pour entraver la justice.

L’acte d’accusation affirme qu’il s’agit d’informations sur les capacités nucléaires américaines et de pays étrangers, amis comme adversaires, de plans militaires américains pour faire face à une attaque ou pour mener des attaques contre des pays ennemis et des détails sur les opérations militaires en cours.

Des documents étaient estampillés HCS, Humint Control Systems, ce qui signifie que les renseignements contenus avaient été recueillis par des agents travaillant pour les Américains dans des pays ennemis dont la vie serait en danger si leur identité était révélée.

Ce qui est particulièrement troublant pour nous, c’est qu’on trouve parmi ces documents top-secret certains liés au réseau «Five Eyes», l’alliance d’espionnage électronique qui regroupe les pays anglo-saxons de la planète: États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada. Certains de nos secrets les mieux gardés ont donc peut-être été compromis avec ceux des autres membres du réseau.

Documents secrets pour quoi faire?

Vendredi, le procureur spécial, Jack Smith, a fait une rare déclaration publique, mais n’a rien dit sur les raisons qui avaient poussé Trump à conserver une si vaste collection de documents hautement confidentiels, puis à comploter pour éviter de les rendre au gouvernement américain.

Pourquoi avaient-ils accumulé ces documents secrets à la Maison-Blanche pendant quatre ans et pourquoi les a-t-il emportés avec lui? Des naïfs disent qu’il les amassait simplement pour conforter son narcissisme mégalomaniaque. C’est mal connaître cet odieux, méprisable et extrêmement dangereux personnage.

Il voulait pouvoir les utiliser pour se venger de ses détracteurs et/ou faire beaucoup d’argent en les monnayant aux plus offrants.

Mar-a-Lago: bienvenue aux espions

Il ne fait aucun doute que Mar-a-Lago attirait les espions et qu’il était très facile d’y avoir accès. Les services de renseignement de la Chine, de la Russie, de l’Iran, de Cuba ont sans doute tenté de s’y infiltrer.

Des secrets parmi les plus importants et les plus dangereux des États-Unis – et certains du Canada – traînaient dans des boîtes de carton empilées dans une salle de bain ou sur la scène d’une salle de bal où des cocktails et des dîners avaient lieu régulièrement.

Une Chinoise y a été arrêtée avec en sa possession quatre téléphones intelligents, un ordinateur portable et une clé USB contenant des logiciels malveillants. Reconnue coupable d’avoir fait de fausses déclarations à un officier fédéral, elle fut expulsée vers la Chine en 2021.

Une femme russophone a pu se mêler à la famille de Trump à Mar-a-Lago, se faisant passer pour une héritière de la dynastie bancaire Rothschild. Elle a même été photographiée avec lui sur un vert de golf.

Comme le rappelle l’acte d’accusation, Trump, lors de la campagne présidentielle de 2016, s’était dit déterminé à protéger les secrets des États-Unis: «Dans mon administration, je vais appliquer toutes les lois concernant la protection des informations classifiées. Personne ne sera au-dessus de la loi.» Et il a l’indécente outrecuidance nécessaire pour prendre le même engagement pour 2024.