Trump, hors-la-loi, et pourtant...

Tenons-nous-en à l’essentiel : une longue enquête a été menée. Des témoins ont été rencontrés et des documents, amassés. Dans le plus grand secret, un grand jury a tout étudié ce qui avait été récolté. Et aujourd’hui, Donald Trump fait face à de vraies accusations avec, s’il est trouvé coupable, de vraies conséquences. Et pourtant.

S’en tenir à l’essentiel, c’est échapper au flot de déformations et de désinformation que déversent Trump et son équipe depuis que des accusations ont été annoncées pour sa gestion illégale de documents classifiés datant de sa présidence.

L’ancien président républicain continue d’abaisser la barre de la décence et du savoir-vivre en politique. Par extension, notre capacité à être surpris et à nous émouvoir de ces écarts s’amenuise chaque fois un peu plus.

N’importe qui d’autre, après avoir dit ce que Donald Trump a dit sur les femmes, aurait perdu tout respect public. N’importe qui d’autre, après avoir sollicité comme Donald Trump l’a fait l’aide d’un leader étranger pour salir un adversaire politique, aurait perdu toute crédibilité. N’importe qui d’autre, après avoir mis les institutions démocratiques de son pays en danger comme Donald Trump en sera accusé un jour, aurait été exclu à jamais de la vie politique.

Lui a encore de bonnes chances d’être réélu président des États-Unis.

TRUMP, L’ANESTHÉSISTE EN CHEF

Personne, en politique tout au moins, ne devrait survivre à l’inconvenance et aux grossièretés qui escortent depuis le début l’engagement public de Trump. On l’enregistre, par exemple, décrivant comment il prend à pleines mains les parties génitales de femmes ; il ne perd pratiquement aucun vote des pudiques électeurs évangéliques.

Qui d’autre que Donald Trump peut mener une campagne politique florissante, tout en réunissant dans la même phrase pour le décrire « candidat à la présidence » et « actrice de film porno » ?

Il est parvenu, avec ses excès, à nous abrutir, au point de faire modèle. Les expressions vulgaires et les insultes dont il parsème ses discours déconcertaient et choquaient il y a sept ans. Aujourd’hui, les candidats qui veulent se démarquer blasphèment de pareille façon.

PROFITER DE SES PROPRES MALHEURS

À ce moment-ci, les 38 nouveaux chefs d’accusation déposés dans l’affaire des archives de la Maison-Blanche ne semblent pas plus affecter l’ancien président que les 34 autres accusations déposées il y a deux mois dans l’affaire « Stormy Daniels », cette actrice de film porno dont il aurait acheté le silence pour préserver sa réputation à la veille de l’élection présidentielle de 2016.

Sa campagne avait récolté plus de 12 millions de dollars dans la semaine suivant le dépôt des accusations en avril dernier. Jeudi soir, siphonnant comme à l’accoutumée l’air dans la pièce médiatique, les chaînes américaines d’information ont passé des heures à ne parler que de lui et des accusations à venir. Parlez-en en bien, parlez-en en mal...

Et puisque la Constitution américaine limite les critères pour devenir président au fait d’être né aux États-Unis et d’avoir plus de 35 ans, rien – ni un procès pour avoir violé la loi sur l’espionnage, ni même une condamnation à la prison – ne semble pouvoir l’exclure d’un retour à la Maison-Blanche.

Hausse de popularité...

Photo AFP et d'archives, WENN.com

L’électorat républicain, fidèle à trump

Quelle déclaration se rapproche le plus de votre point de vue sur les enquêtes sur Donald Trump et l’investiture républicaine à la présidence ?

68% | Elles sont une tentative politiquement motivée pour arrêter Trump. Aucun autre candidat n’est comme lui. Nous devons le soutenir.

Elles sont une tentative politiquement motivée pour arrêter Trump. Aucun autre candidat n’est comme lui. Nous devons le soutenir. 26% | Il est important de désigner un candidat qui ne sera pas distrait et qui pourra battre Joe Biden.

Sondage : NBC News, 14-18 avril 2023