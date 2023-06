Un Québécois veut profiter des déboires des plateformes de cryptos étrangères

Un entrepreneur montréalais entend bien profiter des problèmes que vivent les plateformes de cryptomonnaies étrangères pour convaincre les investisseurs d’opter pour une solution québécoise.

Cette semaine, le gendarme américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC), a déposé des accusations contre le numéro un mondial du secteur, Binance, lui reprochant notamment de ne pas avoir conservé adéquatement des dépôts de clients.

La SEC a également lancé une poursuite contre la plus importante plateforme de cryptos aux États-Unis, Coinbase, pour avoir omis de s’enregistrer auprès des autorités.

Jean Amiouny, cofondateur et PDG de la plateforme québécoise Shakepay, observe la démonstration de force de Washington avec satisfaction.

«On est une plateforme pas mal conservatrice et ce qui se passe aux États-Unis, ça vient vraiment confirmer qu’on a la bonne approche», affirme l’homme de 32 ans au cours d’un entretien avec Le Journal.

«Séparer les fonds de nos utilisateurs de ceux de la compagnie, on fait ça depuis nos débuts», assure-t-il.

Dure année pour l’industrie

Les amateurs de cryptos ne l’ont pas facile depuis l’an dernier: plusieurs plateformes d’échange ont fait faillite, dont Celsius Network, dans laquelle la Caisse de dépôt a perdu 200 millions $, et FTX de l’excentrique Sam Bankman-Fried, accusé de fraude.

«Quand l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les autres organismes ont commencé à parler de réglementer l’espace crypto, en 2020, on leur a envoyé un courriel pour lancer la discussion avec eux. On a été vraiment proactifs. On a toujours pensé qu’il fallait faire les choses correctement pour que Shakepay soit encore là dans 10, 15 et 50 ans!» explique M. Amiouny.

Photo fournie par Shakepay

Depuis la fin mai, Shakepay fait partie de la dizaine de plateformes de cryptos inscrites officiellement auprès de l’AMF.

Pour ce faire, Shakepay s’est notamment engagée à:

prévenir ses utilisateurs des risques liés aux cryptos;

établir des limites sur les pertes financières que chaque client peut subir en cas de chute de la valeur des cryptos;

informer ses clients qu’ils ne sont pas couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs;

surveiller les comptes pour détecter toute activité non conforme;

conserver des niveaux suffisants de liquidités;

envoyer chaque mois à l’AMF des informations détaillées sur les comptes de ses clients.

Cliente de Coinbase

Notons que le coup de semonce de la SEC pourrait avoir des répercussions pour Shakepay, puisque l’entreprise québécoise entrepose les cryptos de ses clients auprès d’une filiale de Coinbase. Cette dernière, Coinbase Custody, détient un permis du régulateur de l’État de New York, mais la SEC songe à resserrer les règles dans ce domaine.

L’entente conclue avec l’AMF prévoit par ailleurs que Shakepay doit dévoiler à ses utilisateurs le prix auquel ils achètent des cryptos et celui auquel ils les vendent. Il n’y a toutefois pas d’obligation d’indiquer l’écart de prix en pourcentage. C’est avec cet écart, qui varie de 1 à 2% de la valeur des transactions, que l’entreprise fait son argent (à l’instar des courtiers traditionnels).

Dans une action collective déposée l’automne dernier contre Shakepay et l’Ontarienne Wealthsimple, le cabinet LPC Avocat estimait à au moins 84 millions $ les revenus enregistrés par Shakepay de cette façon. Le calcul était basé sur le volume de transactions effectuées par l’entremise de Shakepay depuis 2018, soit 7 milliards $. Ce chiffre dépasse aujourd’hui les 9 milliards $.

Jean Amiouny n’a pas voulu commenter l’action collective, mais il ne semble pas inquiet. Il y a un peu plus d’un an, Shakepay a récolté 44 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement qui a accordé une valeur de 313 millions $ à l’entreprise.

«La croissance de la compagnie a été foudroyante. Par moments, on ne dormait plus!» dit M. Amiouny.

Shakepay en bref