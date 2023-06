Un repêchage satisfaisant pour Patrick Roy

SHERBROOKE | Sans choix de première ronde, les Remparts de Québec ont transigé pour s’avancer au 25e rang où ils ont sélectionné l’attaquant Nathan Quinn des Riverains du collège Charles-Lemoyne.

• À lire aussi: Le repos s’en vient pour Patrick Roy

• À lire aussi: LHJMQ: repêché au premier rang par les Wildcats de Moncton, Caleb Desnoyers poursuit la tradition familiale

• À lire aussi: LHJMQ: les Saguenéens se préparent un très bel avenir

Sans choix de première ronde qui avait été cédé à l’Océanic de Rimouski dans l’échange qui avait amené Zachary Bolduc à Québec, les Remparts devaient parler au 35e rang, mais ils ont transigé avec les Voltigeurs de Drummondville pour s’avancer.

«Quand les Remparts ont procédé à la transaction, j’avais un petit doute qu’ils allaient me choisir, a-t-il raconté. Cette décision de s’avancer pour me repêcher me touche.

La pression est tombée quand ils m’ont choisi. C’est exceptionnel de me retrouver avec les Remparts. Je n’ai pas les mots pour exprimer mes émotions, mais je suis vraiment fier. J’ai suivi leur parcours dans les séries et à la Coupe Memorial et j’étais quasiment leur fan numéro un.»

Le centre de 5 pi 10 po et 159 livres veut connaître un gros été d’entraînement. «Je possède un excellent coup de patin, une grande intelligence du jeu et une bonne éthique travail, mais je veux connaître un bon été d’entraînement pour arriver prêt au camp d’entraînement.»

Deuxième sélection des Diables rouges au 53e rang, Nathan Wright ne se préoccupait pas de son rang de sélection. «J’ai sorti plus tard que mon classement (34e place selon le CSR) le prévoyait, mais je suis très content de me retrouver à Québec peu importe mon rang de sélection, a mentionné l’arrière des Phénix du collège Esther-Blondin. Je suis un défenseur polyvalent qui garde le jeu simple.»

En 4e ronde, les Remparts ont sélectionné le gardien Benjamin Lelièvre (61e) qui est l’un des meilleurs amis de Quinn ainsi que les attaquants Lou-Félix Morin (69e) et Raphaël Messier (73e).

«J’ai serré la main à Patrick Roy et je souhaite à tout le monde de vivre ça, a souligné Lelièvre qui portait les couleurs des Dynamiques de Charles Lemoyne chez les U17. Depuis que je suis tout petit, je rêve d’être repêché dans la LHJMQ. Moi et Nathan, on fréquente la même école et il m’a fait un gros câlin après ma sélection.»

Au total, les Remparts ont sélectionné 16 joueurs, incluant les deux du repêchage américain qui a conclu la journée. Les joueurs repêchés ont été accueillis par les vétérans Kassim Gaudet et Mikael Huchette qui étaient présents à la table des Remparts où trônait la Coupe Memorial et la Coupe Gilles-Courteau.