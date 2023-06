Photo fournie par la SLA Québec

C’est cet après-midi, à 14 h, au parc Victoria de Québec que se tiendra la Marche pour Vaincre la SLA à Québec. Seul ou en équipe, vous pourrez marcher en l’honneur ou en mémoire d’une personne atteinte de la SLA. L’accueil des participants est prévu pour 13 h alors que la marche suivra à 14 h sur une distance de 2 km. Stationnement public gratuit près du Club Social Victoria et du Stade Canac. Vos dons serviront à offrir des services diversifiés et personnalisés pour soutenir toutes les familles touchées par la SLA à travers la province. La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neuromusculaire qui s’attaque aux neurones et à la moelle épinière et entraîne progressivement la paralysie du corps. La SLA évolue rapidement et cause généralement la mort moins de cinq ans après le diagnostic. Inscriptions : https://sla-quebec.ca/act/marche-pour-vaincre-la-sla-2023.

Petits oublis, mais doux souvenirs

Photo fournie par ses amis

Britt Wieslander-Côté (photo) qui demeure à la résidence Humanitæ-- de Québec aura 81 ans demain. Celle qui a joué un rôle important, mais trop méconnu, dans la reconnaissance de l’œuvre de son conjoint, Benoit Côté, peintre apprécié de l’île d’Orléans, avait des talents de gestionnaire, dans plus d’un domaine. En raison de ses p’tits oublis bien anodins, et de sa fragilité, elle devient, pour ses amis(es), encore plus précieuse. Veuve, sans enfant, sans famille, Britt, d’origine suédoise, peut compter sur ses amis(es), qui apprécient sa générosité, son esprit critique, son goût de tout ce qui est beau. Ils et elles sont là pour partager avec elle les petits bonheurs que la vie lui réserve. « Våren är alla förhoppningars årstid » : le printemps est la saison de tous les espoirs en suédois. Bonne fête ma chère Britt. Vos amis (es) seront toujours là.

Une fois 4...

Photo fournie par Chantal Rood

Elles sont quatre coiffeuses qui travaillaient ensemble depuis 20 ans et qui ont décidé d’ouvrir (depuis le 5 juin) leur propre salon de coiffure. Leur nouveau défi se nomme Salon Zone Art Coiffure, situé 6216, boulevard Wilfrid-Hamel à L’Ancienne-Lorette. Si vous vous demandiez où elles étaient rendues, vous avez la réponse. 418-614-4222. De gauche à droite sur la photo : Sophie Pomerleau, Christine Descheneaux, Natasha Bédard et Chantal Rood.

C’est un départ

Photo fournie par Croisières AML

La 2e saison d’activité de la navette fluviale Québec – Sainte-Anne-de-Beaupré débute aujourd’hui. En plus d’offrir six départs quotidiens entre les deux destinations, un plus grand choix d’excursions et d’activités sera proposé aux visiteurs cet été. L’Autobus du Quai, un service de transport entre les attraits touristiques de la Côte-de-Beaupré, sera de retour alors qu’une nouvelle visite guidée historique fera son apparition dès juillet, à partir du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré (SAB). Tous les détails sur le site de Croisières AML. https://www.croisieresaml.com/nos-croisieres/navettes-fluviales.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Richard Demers (photo), propriétaire du Charbon Steakhouse à Québec... Kate Upton, mannequin et actrice américaine, 31 ans... Tara Lipinski, patineuse artistique américaine, 40 ans... Hugo Latulippe, cinéaste, producteur et auteur québécois, 50 ans... Elizabeth Hurley, actrice britannique et mannequin, 58 ans... Christine St-Pierre, journaliste et ex-députée libérale de l’Acadie, 70 ans.

Disparus

Photo d’archives, AP Photo/The Canadian Press, Darryl Dyck

Le 10 juin 2016 : Gordie Howe (photo), 88 ans, Monsieur Hockey... 2018 : Neal E. Boyd, 42 ans, chanteur américain, vainqueur de la troisième saison de America’s Got Talent... 2016 : Daniel Simard, 57 ans, qui possédait sa compagnie d’aviation et offrait des services de pulvérisation de fertilisants... 2015 : Robert Chartoff, 81 ans, producteur américain des classiques du cinéma Rocky, The Right Stuff et Raging Bull... 2015 : Luc Phaneuf, 62 ans, fondateur du Groupe Phaneuf, producteur de disques et de spectacles, gérant d’artistes et éditeur de musique... 2012 : Georges Mathieu, 91 ans, peintre français... 2004 : Ray Charles, 73 ans, le père de la musique soul... 1987 : Alain Montpetit, 36 ans, animateur québécois de radio et de télé.