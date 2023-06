11 albums en 1111 jours: Lynda Lemay crée sans barrière

En novembre 2021, Lynda Lemay s’est lancé un pari: faire paraître 11 albums de 11 chansons en 1111 jours. La chanteuse de 56 ans lancera l’album 8, Des bordées de mots, et 9, Critiquement incorrecte (Mauvais goût et maux vécus), de ce grand projet le 16 juin.

D’où est venu ce concept de lancer 11 albums de 11 chansons en 1111 jours?

«C’était le 11 novembre 2021, un hasard quand j’ai reçu un appel de ma fille : le 11 du 11. J’ai eu une vision et j’ai mis cette idée de 11 disques dans mes cahiers. Je l’ai senti. Pour moi, c’était la liberté totale: pouvoir créer sans aucune barrière et montrer des facettes de moi moins connues du public. Plus ça avance, plus ça reste comme je le voulais.»

Es-tu toujours aussi emballée par ce projet?

«Il y a plus de travail que prévu derrière, c’est un gros défi avec la gestion, la comptabilité et ma toute petite équipe, mais on y arrive. Je suis tellement passionnée que cela demeure une nourriture pour moi afin d’aller jusqu’au bout.»

Justement, où est-il, ce bout?

«En novembre prochain. Je vais essayer de sortir cela le plus près possible du 11 du 11 2023. On serait dans les temps et j’aurais réussi le défi de raconter tout ce que j’avais envie de partager de ma vie, à ce moment précis.»

La pièce Mon drame (abordant la transidentité) se retrouve sur tous les albums de ce projet. Cette fois, elle est livrée en duo avec Bruno Pelletier. Pourquoi lui?

«Quand j’ai connu Bruno Pelletier, c’est du rock qu’il chantait. Je voulais une musique presque heavy métal, car c’est ce que j’aime de lui, le rockeur en lui. Il m’a fait l’honneur de poser sa voix sur cette pièce et cela m’a jetée par terre.»

Parle-moi de la chanson Ma petite inconnue qu’on retrouve sur l’album Des bordées de mots.

«Oui, j’y joue du piano moi-même, pour la première fois! C’est une liberté que je me suis offerte sur une chanson qui parle de dépression post-partum. Je ne suis pas pianiste, mais j’ai découvert la magie de cet instrument qui m’amène ailleurs dans ma création. J’ai osé, car je trouvais ça beau. Les émotions et l’imperfection, ça a toujours été cela, mon moteur.»

Sur le second album, Critiquement incorrecte (Mauvais goût et maux vécus), tu dévoiles une autre Lynda Lemay à l’humour dérangeant... Ce fut un exercice jouissif, j’imagine?

«Exactement. J’en jasais avec mon public depuis des années. J’ai fait une sélection de sujets très durs ou déplacés que j’ai décidé d’aborder en chansons, comme la pédophilie, les agresseurs et l’enlèvement d’un enfant. Les abus et la violence sont souvent dans mes chansons. Il faut qu’on en parle, car ces victimes sont piégées dans leur silence.»

Ce qui te rend le plus fière de ces «plus de 30 ans» de carrière?

«Mes nouveaux projets et mes plus récentes chansons sont ce qui me fait le plus vibrer. Je travaille d’ailleurs sur le 11e album, qui devrait être un hommage à mon père [décédé d’un cancer en juin 2017] comprenant quatre pièces qu’on a créées ensemble. Elles dédramatisent cette mort qui nous attend tous. Je suis en train de réaliser ce rêve que j’avais avec lui. Il y aura des versions symphoniques de trois chansons phares avec l’orchestre métropolitain qui va clore le projet en beauté et cela me rend fière.»

►La tournée La vie est un conte de fous de Lynda Lemay se poursuit au Canada et en Europe. Elle sera notamment de passage à Québec les 6, 7 et 8 septembre et à Terrebonne les 19, 20 et 21 octobre 2023.

►La chanteuse participera à la deuxième édition du spectacle-bénéfice de La Maison Adhémar-Dion le 10 juillet au Théâtre Lionel-Groulx.